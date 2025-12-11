गोवा में आग से पहले भी रोमियो लेन चेन के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं मामले, जल्द भारत लाए जाएंगे लूथरा बंधु
गोवा में रोमियो लेन चेन से जुड़े मामले में लूथरा बंधुओं के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हो चुके हैं। आग लगने की घटना के बाद, उन्हें जल्द ही भारत लाया जाएगा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के मुख्य आरोपितों क्लब मालिक सौरभ व गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है। उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उन्हें जल्द ही भारत लाया जाएगा। उत्तरी गोवा के अरपोरा में बने नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में बीते शनिवार रात को आग लगने से 25 लोगों की जान गई थी।
इस अग्निकांड के एक घंटे के भीतर ही लूथरा बंधुओं ने थाईलैंड की हवाई टिकट बुक करा ली थी और रविवार सवेरे इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे। भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने इस संबंध में नौ दिसंबर को ब्लू कार्नर नोटिस जारी किया था। गोवा पुलिस ने सीबीआइ के माध्यम से इंटरपोल से यह नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था।
उसी के तहत उन्हें थाईलैंड के अधिकारियों ने हिरासत में लिया है। उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें जल्द भारत लाया जाएगा। गोवा पुलिस ने कहा कि दोनों भाइयों पर लापरवाही और फायर सेफ्टी उपकरणों के बिना फायर शो आयोजित करके हत्या, गैर इरादतन हत्या और चोट पहुंचाने का आरोप है।
जैसे ही लूथरा भाइयों की हिरासत की खबर सामने आई, उनके पासपोर्ट पकड़े हुए हाथकड़ी वाली तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने लगीं। उत्तरी गोवा से सांसद और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने नई दिल्ली में संसद भवन के बाहर पत्रकारों से कहा कि दोनों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही उन्होंने आश्चर्य जताया कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी वह भाग निकले।
सह-मालिक अजय गुप्ता सात दिन के पुलिस रिमांड पर
उधर, गोवा की एक अदालत ने नाइट क्लब के सह-मालिक अजय गुप्ता को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। गुप्ता की गिरफ्तारी उसके खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद बुधवार को दिल्ली से हुई थी। उसे बुधवार रात ही दिल्ली से गोवा लाया गया था। गोवा पुलिस अरपोरा नाइट क्लब के पांच प्रबंधकों और कर्मचारियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
पहले भी दर्ज हो चुकी हैं शिकारतें
ऐसा पहली बार नहीं है जब रोमियो लेन पर कोई केस दर्ज हुआ हो। इससे पहले गोवा और उत्तराखंड में पर्यावरणीय उल्लंघन के मामले में शिकायत दर्ज हो चुकी है। एनजीटी में प्रस्तुत एक याचिका के अनुसार, मॉल रोड स्थित कोर्टयार्ड हाउस रिसॉर्ट पर लगभग 8 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया था।
इन विवादों के बावजूद, रोमियो लेन ने तेजी से विस्तार किया है। यह चेन अभी 12 शहरों में 23 रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट चलाती है, जिनमें दिल्ली, गोवा, नोएडा, मेरठ, लखनऊ, भोपाल, मसूरी और देहरादून शामिल हैं, और दुबई में भी इसकी मौजूदगी है। इसकी वेबसाइट का दावा है कि यह ब्रांड 22 शहरों और 4 देशों में मौजूद है और आ रहा है।
