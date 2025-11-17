'EC का कारण आए ये परिणाम', बिहार चुनाव नतीजों पर रॉबर्ट वाड्रा ने उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति एवं उद्योगपति राबर्ट वाड्रा ने बिहार चुनाव के नतीजों को पर सवाल उठाए हैं। कहा कि ये नतीजे चुनाव आयोग के कारण आए हैं।

उन्होंने दोबारा चुनाव कराने की मांग करते हुए कहा कि तब परिणाम पलट जाएगा। इंदौर में विमानतल पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र के लिए लड़ रही है। हमें शिव की शक्ति चाहिए। हम परिवार के लिए पूजा करेंगे। देखना बदलाव जरूर आएगा।