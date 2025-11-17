Language
    'EC का कारण आए ये परिणाम', बिहार चुनाव नतीजों पर रॉबर्ट वाड्रा ने उठाए सवाल

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:05 AM (IST)

    कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र के लिए लड़ रही है और उन्हें शिव की शक्ति चाहिए। इंदौर में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने खजराना गणेश मंदिर में दर्शन किए और अनाथालय में बच्चों को उपहार दिए।

    बिहार चुनाव नतीजों पर रॉबर्ट वाड्रा ने उठाए सवाल। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति एवं उद्योगपति राबर्ट वाड्रा ने बिहार चुनाव के नतीजों को पर सवाल उठाए हैं। कहा कि ये नतीजे चुनाव आयोग के कारण आए हैं।

    उन्होंने दोबारा चुनाव कराने की मांग करते हुए कहा कि तब परिणाम पलट जाएगा। इंदौर में विमानतल पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र के लिए लड़ रही है। हमें शिव की शक्ति चाहिए। हम परिवार के लिए पूजा करेंगे। देखना बदलाव जरूर आएगा।

    कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया वाड्रा का स्वागत

    ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए सोमवार को खंडवा जाने से पहले इंदौर पहुंचे वाड्रा का विमानतल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत कर उन्हें त्रिशूल भेंट किया।

    गणेश मंदिर में राबर्ट वाड्रा ने किए दर्शन

    शहर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में दर्शन करने के बाद एक अनाथ आश्रम पहुंचकर वह वहां बच्चों से मिले। उन्होंने बच्चों को सामग्री और उपहार भेंट किए। वाड्रा सोमवार सुबह कार से ओंकारेश्वर जाएंगे और पूजा करेंगे।

