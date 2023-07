Hyderabad : तेज रफ्तार कार हुई बेकाबू, तीन लोगों ने गंवाई जान; दर्दनाक हादसे में मां-बेटी की मौत, देखें VIDEO

हैदराबाद, एएनआइ। हैदराबाद में मॉर्निंग वॉक करने निकली मां-बेटी की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। मंगलवार (4 जुलाई) सुबह हैदराबाद के हैदरशकोट मेन रोड पर एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से सुबह की सैर पर निकली दो महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई।

सड़क पर तेज रफ्तार से चल रही कार ने संतुलन खो दिया और कार की चपेट में चार लोग आ गए। घटना तकरीबन सुबह सात बजे की बताई जा रही है। इस घटना में कार की टक्कर से दो महिलाओं की मौत हो गई। उनकी पहचान अनुराधा और उनकी बेटी ममता के रूप में हुई। बता दें कि इस घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

VIDEO | Two women and a child on morning walk died after being hit by a speeding car on Hydershakote Main Road in Hyderabad earlier today. pic.twitter.com/BmAgtdLRXK