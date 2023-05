Karnataka: कोप्पल में कार और लॉरी की टक्कर, छह लोगों की मौत; सीएम ने की मुआवजे की घोषणा

कोप्पल, एएनआई। कर्नाटक के कोप्पल जिले में रविवार को एक कार के लॉरी से टकरा जाने से छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान राजप्पा बनगोड़ी, राघवेंद्र, अक्षय शिवशरण, जयश्री, राखी और रश्मिका के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना कोप्पल जिले के कुश्तगी तालुक में कालाकेरी के पास हुई है।

पुलिस ने आगे बताया कि मृतक विजयपुर से बेंगलुरु पर जा रहे थे। इस बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीड़ितों के परिजनों को दो लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है।

