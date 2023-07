Tamil Nadu: मुख्यमंत्री स्टालिन ने राष्ट्रपति मुर्मु को लिखा पत्र, कहा- राज्यपाल पद के लिए योग्य नहीं आरएन रवि

चेन्नई, एएनआई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को 15 पन्नों का शिकायती पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि राज्यपाल आरएन रवि उक्त पद पर रहने योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल की गतिविधियां तमिलनाडु की जनता और चुनी हुई सरकार के खिलाफ है।

शिकायती पत्र में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि की विभिन्न गतिविधियों से पता चलता है कि वह राज्यपाल बनने के योग्य नहीं हैं। राज्यपाल रवि तमिलनाडु विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी प्रदान करने में अनावश्यक देरी करते हैं। राज्यपाल अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मामलों को मंजूरी देने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल लोगों द्वारा चुनी गई राज्य सरकार की नीतियों और विचारधारा के लिए दुश्मन की तरह काम करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने सेंथिल बालाजी को कैबिनेट से बर्खास्त कर संविधान का उल्लंघन किया है।

I have written to Hon'ble @rashtrapatibhvn apprising about the unconstitutional functioning of the Tamil Nadu Governor, his disregard for elected government and the state legislature, and overreach in state affairs. The Governor's acts of delaying assent to bills, interfering… pic.twitter.com/GQMFaw6anU