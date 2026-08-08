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    'रांची जाना चाहिए था', राहुल गांधी के प्रयागराज कार्यक्रम को लेकर किरेन रिजिजू का तंज

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 11:48 PM (GMT+05:30)

    केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रयागराज में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें रांची जाना चाहिए था। ...और पढ़ें

    राहुल गांधी पर किरेन रिजीजू का तंज।

    राहुल गांधी पर किरेन रिजीजू का तंज। 

    HighLights

    1. किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के प्रयागराज कार्यक्रम पर तंज कसा।

    2. रिजिजू ने राहुल को रांची में छात्र प्रदर्शनों में शामिल होने को कहा।

    3. राहुल गांधी ने प्रयागराज में बेरोजगारी, पेपर लीक पर सरकार को घेरा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को रांची जाना चाहिए था, जहां छात्र भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

    एक्स पर एक पोस्ट में रिरिजू ने कहा, "राहुल गांधी को प्रयागराज के बजाय रांची जाना चाहिए था।"

    यह टिप्पणी तब आई जब राहुल ने कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने नौकरियों की कमी, महंगी शिक्षा, पेपर लीक, क्रेडिट तक खराब पहुंच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा और कहा कि ये चीजें भारत के युवाओं को पीछे खींच रही हैं।

    आपको इस देश में रोजगार नहीं मिल सकता- राहुल गांधी

    राहुल ने कहा कि आपसे कहा जाता है कि जितनी चाहें उतनी रील्स देखें, जितने चाहें उतने व्हाट्सएप मैसेज भेजें, और इंस्टाग्राम पर कंटेंट ब्राउज करें या बनाएं। यह 21वीं सदी की लत है, और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकइट या उबर के लिए काम करें, या शारीरिक श्रम करें। आप 21वीं सदी की इस लत में डूबे रह सकते हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल सकती; आपको इस देश में रोजगार नहीं मिल सकता।

    राहुल से सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की

    उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों की भी आलोचना की और तर्क दिया कि नोटबंदी और जिसे उन्होंने गलत GST कहा, उसने भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान पहुंचाया है।

    उन्होंने आगे कहा कि पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग का है। आज दुनिया में आपको 'मेड इन चाइना', 'मेड इन वियतनाम', 'मेड इन बांग्लादेश' देखने को मिलेगा, लेकिन 'मेड इन इंडिया' देखने को नहीं मिलेगा।

    इसका कारण यह है कि नोटबंदी और गलत GST ने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। छोटे व्यापारी जो रोजगार देते थे, और चमड़ा, कपड़ा और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योग जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वह सब खत्म हो गया है। पहला दरवाजा बंद हो गया है।

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    झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन जारी

    इस बीच, झारखंड में राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे कई छात्र समूहों के साथ बातचीत की, लेकिन गतिरोध खत्म करने में विफल रही। प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों ने अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है।

    राज्य के मंत्रियों वाली पांच सदस्यीय सरकारी समिति ने सबसे पहले JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व वाले प्रदर्शनकारियों के एक गुट से मुलाकात की। इस मुद्दे पर उनकी भूख हड़ताल का आज सातवां दिन था। इसके बाद समिति ने कांग्रेस समर्थित NSUI, आदिवासी छात्र संघ (ACS) और झारखंड छात्र मोर्चा (JCM) के प्रतिनिधिमंडलों से अलग-अलग मुलाकात की।

     