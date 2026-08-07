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    'विपक्ष तय नहीं कर सकता, कौन मंत्री कब सदन में आएगा', विपक्ष के आरोप पर किरेन रिजिजू का पलटवार

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 10:49 PM (GMT+05:30)

    संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि वे यह तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री कब सदन में आएगा। ...और पढ़ें

    संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू।

    संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू।

    HighLights

    1. रिजिजू ने विपक्ष की गृह मंत्री की सदन में उपस्थिति मांग पर पलटवार।

    2. सरकार तय करती है कौन मंत्री कब सदन में उपस्थित होगा।

    3. विपक्ष पर सदन बाधित कर देश को गुमराह करने का आरोप।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। संसद के दोनों सदनों में गृह मंत्री अमित शाह के आने की मांग की लेकर नारेबाजी कर रहे विपक्षी दलों पर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को तीखा पलटवार किया। 

    संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष यह तय नहीं सकता है कौन मंत्री कब सदन में आएगा। रही बात गृह मंत्री की, तो वह रोज सुबह संसद में आते हैं और देर रात तक रहते हैं। उनका नाम सुनकर आतंकवादी और उग्रवादी कांप जाते हैं। जिस दिन सदन में चर्चा होगी और अमित शाह बोलेंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा।

    खरगे ने उठाया था मुद्दा

    इससे पहले राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने अमित शाह के सदन में आने का मुद्दा उठाते हुए सभापति सीपी राधाकृष्णन से कहा कि गृह मंत्री आपके कहने के बाद भी सदन में नहीं आ रहे हैं।

    यह आपका व सदन का अपमान है। इस पर रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं। सभापति की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था। वैसे भी संसद के जो नियम हैं, जिस मंत्री से जुड़ा कामकाज होता है, वह सदन में आता है।

    रिजिजू बोले- सरकार करती है तय

    रिजिजू ने आगे कहा कि कौन सा मंत्री कब सदन में आएगा, यह सरकार तय करती है। आसन तय करता है, लेकिन विपक्ष किसी को यह आदेश नहीं दे सकता है। न ही ऐसी मांग कर सकता है। रिजिजू ने यह बात पहले राज्यसभा में और बाद में लोकसभा में भी कही।

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    इसके बाद हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसदीय कार्यमंत्री ने विपक्ष पर सदन को बाधित करके लगातार देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं राज्यसभा में खरगे के आरोपों पर कहा कि सभापति ने गुरुवार को विपक्ष की भावना बताई थी। किसी मंत्री को सदन में आने के लिए नहीं कहा था।

    छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए गृह मंत्री से जवाब मांग रहा विपक्ष

    पिछले दिनों संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से नाराज विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सदन में गृह मंत्री से जवाब की मांग कर रहा है। इस मामले में गुरुवार को विपक्षी दलों की मांग पर सभापति ने राज्यसभा में संसदीय कार्यमंत्री रिजिजू से कहा था कि वह विपक्ष की भावना गृह मंत्री तक पहुंचाएं। छात्र पिछले महीने राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।

    परिसीमन और महिला आरक्षण का विरोध कर रही कांग्रेस- रिजिजू

    प्रेट्र के अनुसार, रिजिजू ने कांग्रेस पर परिसीमन और महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया। कहा कि परिसीमन और महिला आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कांग्रेस दोनों का विरोध करती है। यह देश की महिलाओं के साथ धोखा है। संसदीय कार्यमंत्री ने यह भी कहा कि संसद के विशेष सत्र का कोई प्रस्ताव नहीं है।