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'राहुल के कहने पर हिमंत पर लगाए आरोप', रिजिजू ने कसा पवन खेड़ा पर तंज; कहा- इनाम में मिली राज्यसभा की सीट

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Updated: Wed, 26 Aug 2026 04:56 PM (IST)

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी और पवन खेड़ा पर असम चुनाव में हिमंत बिस्वा सरमा पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया, जिसके बदले खेड़ा को राज्यसभा सीट मिली।

किरेन रिजिजू ने राहुल-खेड़ा पर हिमंत पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया

किरेन रिजिजू ने राहुल-खेड़ा पर हिमंत पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए है बुधवार को किए एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं ने मुझे बताया कि राहुल गांधी ने पवन खेड़ा से असम चुनाव के आखिरी समय में हिमंत बिस्वा सरमा और रिनीकी पर झूठे आरोप लगाने को कहा था। जब यह झूठ उल्टा पड़ गया, तो खेड़ा को इनाम के तौर पर राज्यसभा की सीट दी गई, जिसके वे हकदार नहीं हैं।'

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आरोप-प्रत्यारोप की शुरुआत

यह आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता पवन खेडा ने एक ट्वीट कर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी ने भाजपा का बुरा हाल कर रखा है

उन्होंने किरेन रिजिजू पर तंज कसते हुए कहा कि वे बिना आह्वान के अर्धनग्न तैराकी तक नहीं जा सकते। साथ ही गिरिराज सिंह को 74 साल की उम्र में ‘नए बच्चे का जन्म’ कहने तक सीमित बता दिया।

किरेन रिजिजू का जवाब

इस पर किरेन रिजिजू ने जवाब दिया कि अगर पवन खेड़ा आधे-अधूरे कपड़ों में स्विमिंग की बात करते हैं तो वे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से उनकी अनुशासनहीनता की शिकायत करेंगे।

उन्होंने पूछा कि क्या खेड़ा पूरे सूट-कोट में स्विमिंग करते हैं। रिजिजू ने याद दिलाया कि खेड़ा पहली बार राज्यसभा के लिए मनोनीत सांसद हैं जबकि उन्होंने आठ चुनाव लड़े हैं। इससे अभद्र टिप्पणी का अधिकार नहीं मिल जाता।

रिजिजू ने कहा कि वे अपने गांव वालों के साथ स्विमिंग कर लोगों को प्रेरित करते हैं। लोगों के बीच रहते हुए उनके मन में राहुल गांधी का ख्याल नहीं आता। कांग्रेसियों के तंज पर उन्होंने जवाब दिया क्योंकि वे ऐसी गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग नहीं लेते।