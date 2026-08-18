'संसद में बहस से घबराती है कांग्रेस', मानसून सत्र में बने गतिरोध के लिए रिजिजू ने विपक्ष को ठहराया जिम्मेदार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने मंगलवार को संसद के मानसून सत्र में बने गतिरोध के लिए कांग्रेस और नेता विपक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया।

एएनआई के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष के पद पर रहते हुए राहुल गांधी को अपने आचरण में मर्यादा रखनी चाहिए। रिजीजू ने आरोप लगाया कि विपक्ष बहस में हिस्सा लेने के बजाय नारेबाजी और हंगामे पर जोर दे रहा है।

उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की थी। सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा से बचने के लिए दूसरे बहाने तलाशे।

रिजीजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संसद में बहस का सामना करने से घबरा रही है। राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि देश ने उनका व्यवहार देखा है और उन्हें नेता विपक्ष की जिम्मेदारी के अनुरूप आचरण करना चाहिए।

एफसीआरए विधेयक पर विपक्ष को घेरा रिजीजू ने विदेशी अंशदान नियमन संशोधन (एफसीआरए) विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में भेजने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने विधेयक को अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाला बताए जाने को खारिज करते हुए विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 31 सदस्यीय जेपीसी में विधेयक की विस्तृत जांच से सभी दलों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। छात्र आंदोलन पर भी निशाना 'काकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके से जुड़े सवाल पर रिजीजू ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं और खुद को छात्र नेता के तौर पर पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के मुद्दे उचित हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आंदोलन को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की। उन्होंने छात्र आंदोलन और राजनीतिक अवसरवाद में अंतर करने की जरूरत बताई। छात्र प्रदर्शनों से निपटने के लिए पुलिस कार्रवाई का बचाव करते हुए रिजीजू ने कहा कि बिहार और दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी भीड़ को बिना किसी मौत या गंभीर चोट के संभाला। उन्होंने दिल्ली पुलिस की भूमिका की सराहना की। साथ ही कांग्रेस के शासनकाल और आपातकाल का हवाला देते हुए उस पर निशाना साधा। 'दिमागी नक्सल' और परिसीमन पर सफाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'दिमागी नक्सल' टिप्पणी पर रिजीजू ने कहा कि यह किसी खास विपक्षी दल के लिए नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब ऐसी विचारधाराओं के प्रभाव में आती जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कही बातों को ही दोहराया है।