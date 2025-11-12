Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast: डॉ सैयद के घर से 'राइसिन जहर' बरामद, दिल्ली-गुजरात ही नहीं हैदराबाद में भी थी बड़े धमाके की तैयारी?

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 08:02 PM (IST)

    गुजरात एटीएस ने राइसिन जहर से सामूहिक हत्या की साजिश नाकाम करते हुए डॉ. सैयद के हैदराबाद स्थित घर से संदिग्ध जहर बरामद किया। एटीएस ने उप्र के आरोपियों के घरों पर भी तलाशी ली। डॉ. सैयद आईएसकेपी के हैंडलर के संपर्क में था और उसने हैदराबाद में होटल खोला था। तीनों संदिग्ध 17 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर हैं, और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डॉ. सैयद के घर से 'राइसिन जहर' बरामद। (एएनआइ)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खतरनाक जहर राइसिन का प्रयोग कर भारी संख्‍या में लोगों की हत्‍या करने के आतंकी मंसूबों पर पानी फेरने के बाद गुजरात एटीएस की टीम ने मुख्‍य आरोपी डॉ. सैयद के हैदराबाद स्थित आवास से संदिग्‍ध राइसिन जहर बरामद किया है। पुलिस ने इसे फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल भेजा है। एटीएस ने उप्र के दोनों आरोपियों के घरों पर भी तलाशी ली लेकिन कुछ संदेहास्‍पद वस्‍तु बरामद नहीं हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्‍ते के अधिकारियों की एक टीम ने इस आतंकी साजिश के मुख्‍य कर्ताधर्ता डॉ. मोहियुद्दीन सैयद के हैदराबाद में राजेंद्र नगर, स्‍कोडा शोरुम के सामने स्‍ट्रीन नंबर 9 फोर्टव्‍यू कॉलोनी के घर पर तलाशी ली। उसके घर से संदिग्‍ध राइसिन जहर व उसे तैयार करने का रॉ मैटेरियल बरामद हुआ है। पुलिस ने इसकी जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा है।

    एटीएस की दो टीम ने लखीमपुर खीरी व कैराना के दो अन्‍य आरोपी मौहम्‍मद सुहैल 23 व आजाद शेख 20 के घर की भी तलाशी ली लेकिन वहां कुछ संदिग्‍ध नहीं मिला। सुहैल व सुलेमान ने ही राजस्‍थान के गंगानगर से पिस्‍तौल व कारतूस लाकर डॉ. सैयद को गांधीनगर में उपलब्‍ध कराये थे। वहां से लाकर पहले इन दोनों ने हथियार को छत्राल क्षेत्र में छिपा दिये थे।

    गुजरात एटीएस ने तीन संदिग्धों को पकड़ा

    अंतरराष्‍ट्रीय आतंकी संगठन इस्‍लामिक स्‍टेट से जुडे आईकेएसपी के तीन संदिग्‍ध आतंकियों को रविवार को गांधीनगर के अडालज से पकड़ा था। पुलिस ने इनके पास से दो पिस्‍तौल व 30 जीवित कारतूस बरामद किये इसके अलावा राइसिन जहर बनाने के उपयोग में आने वाला केस्‍टर ऑयल भी इनके पास से पकडा था।

    पाकिस्‍तानी हेंडलर के संपर्क में था डॉ. सैयद

    डॉ. सैयद चाइना से डॉक्‍टर की पढ़ाई करके लौटा और कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर वह इस्‍लामिक स्‍टेट खोरासन प्रोविंस आईकेएसपी के पाकिस्‍तानी हेंडलर अबु खदीजा के संपर्क में आया। हैदराबाद में उसने अपना एक होटल खोल लिया और आतंकी गतिविधियों से जुड गया। वह आजाद शेख व सुलेमान से पहले कभी नहीं मिला लेकिन इन तीनों को पाक में बैठा हेंडलर टेलेग्राम के जरिये टास्‍क देता था।

    तीनों आतंकी 17 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर

    गुजरात एटीएस इनको मदद करने वाले तथा इनकी आर्थिक सहायता उपलब्‍ध कराने वालों की भी जांच कर रही है। तीनों संदिग्‍ध आतंकी पर भारतीय न्‍याय संहिता, गैरकानूनी गतिविधि कानून व आर्म्‍स एक्‍ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आतंकी 17 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर हैं।

    इसे भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग की गई आई-20 कार खरीदने पहुंचे थे तीन संदिग्ध, पुलवामा के पते वाले जमा किए थे कागजात