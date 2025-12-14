MP News: रीवा में अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में लगी आग, नवजात की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के रीवा स्थित संजय गांधी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में रविवार को आग लगने से नवजात की मौत हो गई। दोपहर को हुई इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। लोग बाहर निकलकर भागने लगे। कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को सूचित कर वार्ड खाली करवाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, अस्पताल प्रबंधन ने किसी भी जनहानि से इन्कार किया है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बच्चा मृत ही पैदा हुआ था। वहीं, स्वजन उसके जीवित पैदा होने की बात कह रहे हैं। जानकारी के अनुसार, गोविंदगढ़ निवासी कंचन साकेत (25) को प्रसव पीड़ा होने पर संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देवर केदार साकेत के मुताबिक, रविवार दोपहर कंचन ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। इसी बीच आपरेशन थिएटर में आग भड़की और उसकी चपेट में आने से नवजात की मौत हो गई।