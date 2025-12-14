Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP News: रीवा में अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में लगी आग, नवजात की मौत

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में आग लगने से एक नवजात शिशु की दुखद मौत हो गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, ...और पढ़ें

    Hero Image

    संजय गांधी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में लगी आग।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के रीवा स्थित संजय गांधी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में रविवार को आग लगने से नवजात की मौत हो गई। दोपहर को हुई इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। लोग बाहर निकलकर भागने लगे। कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को सूचित कर वार्ड खाली करवाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, अस्पताल प्रबंधन ने किसी भी जनहानि से इन्कार किया है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बच्चा मृत ही पैदा हुआ था। वहीं, स्वजन उसके जीवित पैदा होने की बात कह रहे हैं।

    जानकारी के अनुसार, गोविंदगढ़ निवासी कंचन साकेत (25) को प्रसव पीड़ा होने पर संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देवर केदार साकेत के मुताबिक, रविवार दोपहर कंचन ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। इसी बीच आपरेशन थिएटर में आग भड़की और उसकी चपेट में आने से नवजात की मौत हो गई।

    वहीं, अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राहुल मिश्रा ने कहा है कि बच्चा मृत पैदा हुआ था। उसे पॉलीथिन में रख रहे थे, तभी शार्ट सर्किट से आग भड़क गई। घटना में बच्चे का शव भी झुलस गया है।

     