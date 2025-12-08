Language
    समावेशी बदलाव से सशक्तीकरण तक, आरक्षण पर सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:42 AM (IST)

    भारतीय समाज में आरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि आरक्षण ने वंचित समुदायों को ...और पढ़ें

    उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षित वर्ग ने सामान्य को पीछे छोड़ा। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब नौकरियां हों या उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ाई की बात हो, सवर्ण जातियों का प्रभुत्व दिखता था। एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग यहां कम दिखाई देते थे।

    1990 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के साथ नीतिगत स्तर पर इस बात की जरूरत महसूस की गई कि देश की विकास यात्रा में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। इसी सोच के साथ एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग को नौकरियों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में भी आरक्षण का प्रविधान किया गया।

    IIM उदयपुर में हुई स्टडी

    समय के साथ इसके सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। आइआइएम उदयपुर के एक अध्ययन में पता चला है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के मोर्चे पर आरक्षित वर्ग के छात्रों ने सामान्य वर्ग को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है।

    आरक्षित वर्ग के छात्रों की संख्या बढ़ कर 60.8 प्रतिशत हो गई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आए इस समावेशी बदलाव और देश के विकास पर इसके संभावित प्रभाव की पड़ताल ही आज का मुद्दा है।

    आरक्षित वर्ग आगे निकला

    उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन की बात करें तो आरक्षित वर्ग इनमें आगे निकल चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार, उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्य वर्ग के अभ्यार्थी 39.2 प्रतिशत हैं, तो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यार्थियों की संख्या 60.8 प्रतिशत हो गई है।

    इसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से भी नामांकन में बदलाव देखने को मिला है। 2010-11 में सामान्य वर्ग के 56.9 प्रतिशत अभ्यार्थियों का नामांकन हुआ था, जो 2022-23 में घटकर 39.2 प्रतिशत हो गया है। वहीं,ओबीसी 27.6 प्रतिशत से बढ़कर 38,9 प्रतिशत, एसटी 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 6.4 प्रतिशत और एससी 11.1 प्रतिशत से बढ़कर 15.5 प्रतिशत कर पहुंच गए हैं।

    संख्या में ओबीसी सबसे आगे

    उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन में सबसे ज्यादा बढ़त ओबीसी वर्ग ने बनाई है। 2010-11 में 75 हजार से ज्यादा ओबीसी वर्ग के अभ्यार्थियों ने दाखिला लिया था, जो 2022-23 में बढ़कर 1 लाख 70 हजार से भी अधिक पहुंच गया है।

    प्रतिशत में एसटी ने बनाई बढ़त

    उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकन करवाने के प्रतिशत से लिहाज से एसटी वर्ग सबसे आगे है। यह प्रतिशत 133.8 प्रतिशत है। वहीं, सामान्य वर्ग 9.5 प्रतिशत, ओबीसी 124.8 प्रतिशत और एससी 122.9 प्रतिशत पर हैं।