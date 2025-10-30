नावों का पंजीकरण और संचालन अब भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा में देव दीपावली पर अनोखा जल उत्‍सव नजर आएगा। नौकाओं से गंगा में ट्रैफ‍िक जाम की नौबत आ जाएगी। ल‍िहाजा गंगा में नौकाओं की भीड़ भी अब एक बड़ी चुनौती नजर आने लगी है। अब गंगा में नौकाओं के संचालन और यातायात का नि‍यंत्रण अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने जानकारी दी है कि गंगा में संचालित नावों का नियंत्रण वाराणसी जल पुलिस द्वारा किया जाता है। पहले जनपद में नावों का पंजीकरण और सीएनजी संचालन का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाता था। हाल ही में उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 के तहत उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है। वर्तमान में नगर निगम द्वारा नावों को नए लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं। इस स्थिति में नावों के पंजीकरण और संचालन से संबंधित कार्यों के लिए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा एक पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है। यह पोर्टल जल्द ही चालू किया जाएगा, जिसके माध्यम से पंजीकरण और अन्य संबंधित कार्य प्रारंभ किए जाएंगे।

इस परिवर्तन का उद्देश्य नावों के संचालन को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन से न केवल नावों के पंजीकरण में सुधार होगा, बल्कि इससे जलमार्गों के विकास में भी सहायता मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि नए पोर्टल के माध्यम से नावों के संचालन में आने वाली समस्याओं का समाधान होगा और इससे यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा, यह कदम जल परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा और मानकों को भी सुनिश्चित करेगा।