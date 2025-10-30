Language
    नावों का पंजीकरण और संचालन अब भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:09 PM (IST)

    भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अब नावों का पंजीकरण और संचालन करेगा। इस कदम का उद्देश्य जलमार्गों की सुरक्षा और प्रबंधन को बेहतर बनाना है। प्राधिकरण पंजीकरण और संचालन के लिए नए नियम जारी करेगा, जिससे जलमार्गों का विकास और प्रबंधन सुचारू रूप से हो सकेगा।

    गंगा में नौकाओं के संचालन और यातायात का नि‍यंत्रण अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करेगा। 

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा में देव दीपावली पर अनोखा जल उत्‍सव नजर आएगा। नौकाओं से गंगा में ट्रैफ‍िक जाम की नौबत आ जाएगी। ल‍िहाजा गंगा में नौकाओं की भीड़ भी अब एक बड़ी चुनौती नजर आने लगी है। अब गंगा में नौकाओं के संचालन और यातायात का नि‍यंत्रण अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करेगा। 

    सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने जानकारी दी है कि गंगा में संचालित नावों का नियंत्रण वाराणसी जल पुलिस द्वारा किया जाता है। पहले जनपद में नावों का पंजीकरण और सीएनजी संचालन का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाता था।

    हाल ही में उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 के तहत उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है।

    वर्तमान में नगर निगम द्वारा नावों को नए लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं। इस स्थिति में नावों के पंजीकरण और संचालन से संबंधित कार्यों के लिए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा एक पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है। यह पोर्टल जल्द ही चालू किया जाएगा, जिसके माध्यम से पंजीकरण और अन्य संबंधित कार्य प्रारंभ किए जाएंगे।

    इस परिवर्तन का उद्देश्य नावों के संचालन को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन से न केवल नावों के पंजीकरण में सुधार होगा, बल्कि इससे जलमार्गों के विकास में भी सहायता मिलेगी।

    उम्मीद की जा रही है कि नए पोर्टल के माध्यम से नावों के संचालन में आने वाली समस्याओं का समाधान होगा और इससे यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा, यह कदम जल परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा और मानकों को भी सुनिश्चित करेगा।

    भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन और पोर्टल का निर्माण, दोनों ही जलमार्गों के विकास और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह कदम न केवल स्थानीय नाविकों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि यात्रियों के लिए भी एक सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करेगा।