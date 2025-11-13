Language
    लाल किला विस्फोट मुद्दा संसदीय समिति में उठा, अध्यक्ष का चर्चा से इनकार

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:23 AM (IST)

    लाल किले के पास हुए कार विस्फोट का मुद्दा बुधवार को गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में उठाया गया, लेकिन पैनल की अध्यक्ष ने इस मामले पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। एक सूत्र ने बताया कि बैठक में उपस्थित एक सदस्य के अनुसार, लाल किले के पास हुए विस्फोट का मुद्दा तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने उठाया।  

    पीटीआई, नई दिल्ली। लाल किले के पास हुए कार विस्फोट का मुद्दा बुधवार को गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में उठाया गया, लेकिन पैनल की अध्यक्ष ने इस मामले पर चर्चा करने से इनकार कर दिया।

    एक सूत्र ने बताया कि बैठक में उपस्थित एक सदस्य के अनुसार, लाल किले के पास हुए विस्फोट का मुद्दा तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने उठाया। तृणमूल सांसद ने कथित खुफिया विफलता को लेकर भी ¨चता व्यक्त की।

    अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल ने चर्चा को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और इस मुद्दे पर किसी भी स्वत: संज्ञानात्मक बयान की अनुमति नहीं दी। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुधवार को हुई है और इसके एजेंडे में 'आपदा प्रबंधन' शामिल है।

    पैनल को गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआइडीएम), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और महानिदेशालय (अग्निशामक सेवाएं, नागरिक रक्षा और होमगार्ड) के विचार सुनने हैं। 