लाल किला विस्फोट मुद्दा संसदीय समिति में उठा, अध्यक्ष का चर्चा से इनकार

पीटीआई, नई दिल्ली। लाल किले के पास हुए कार विस्फोट का मुद्दा बुधवार को गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में उठाया गया, लेकिन पैनल की अध्यक्ष ने इस मामले पर चर्चा करने से इनकार कर दिया।

एक सूत्र ने बताया कि बैठक में उपस्थित एक सदस्य के अनुसार, लाल किले के पास हुए विस्फोट का मुद्दा तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने उठाया। तृणमूल सांसद ने कथित खुफिया विफलता को लेकर भी ¨चता व्यक्त की।