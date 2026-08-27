केरलम में ओणम पर जमकर छलके जाम, 8 दिन में 771 करोड़ से अधिक की शराब पी गए लोग

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम के सबसे बड़े त्योहार ओणम के दौरान शराब की रिकार्डतोड़ बिक्री हुई है। केरल स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन (BEVCo) के अनुसार, ओणम उत्सव के शुरुआती 8 दिनों में (18 अगस्त से 25 आगस्त 2026) में 771 करोड़ रुपये से अधिक शराब बिकी है।

दरअसल, 10 दिनों तक चलने वाला ओणम, केरलम के लोंगों के लिए सबसे बड़े त्‍यौहारों में से एक है। इस दौरान पूरे केरलम में उत्‍साह और उल्‍लास का माहौल रहता है। केरलम में ओणम के दौरान शराब की बिक्री में बढ़ोत्तरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार इस बिक्री ने सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। आंकड़ों के अनुसार, शराब पीने वाले हर व्यक्ति ने औसतन 1,285 रुपये से लेकर 1,542 रुपये तक खर्च किए। सिर्फ उथरादम के दिन ही 126 करोड़ रुपये से ज्यादा की बिक्री दर्ज की गई।

अभी ये आकड़ें सिर्फ 8 दिनों के हैं, दो दिन अभी और ओणम त्यौहार का बचा हुआ है। पिछले साल का टूटेगा रिकार्ड पिछले साल बेवको ने ओणम सीजन के दौरान कुल 826.38 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई थी। त्योहार के अभी दो दिन के आंकड़े जुड़ने बाकी हैं, इसलिए आबकारी विभाग के अधिकारियों का मानना है कि 10 दिनों का कुल आंकड़ा आएगा तो वो भी पिछले साल की टोटल सेल के पार चला जाएगा।

प्रति व्यक्ति औसतन 1500 रुपये की शराब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) और आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, केरल की कुल आबादी में से लगभग 50 लाख से 60 लाख लोग शराब का सेवन करते हैं। यह संख्या राज्य की कुल अनुमानित आबादी का लगभग 12.4% है।