सरकारी बैंकों को रिकॉर्ड मुनाफा, जीएनपीए दशकों के निचले स्तर पर; अखिलेश यादव के आरोपों पर वित्त मंत्रालय का जवाब

पीटीआई, नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी पहलों और बैंकिंग सुधारों के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक का सबसे अधिक 1.98 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया।

मंत्रालय के मुताबिक, उनका सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात घटकर 1.93 प्रतिशत रह गया है, जो कई दशकों में सबसे निचला स्तर है। मंत्रालय की एक्स पर यह पोस्ट यादव के उस आरोप के बाद आई कि सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था को साहूकार से भी बदतर बना दिया है। यादव ने गुरुवार को 2014 से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के बैंकिंग सुधारों की आलोचना की थी।

उन्होंने न्यूनतम बैलेंस पर जुर्माने, नोटबंदी, सेवा शुल्क, कर्ज माफी, कर्ज तक पहुंच और बैंक कर्मचारियों के साथ व्यवहार पर सवाल उठाए थे। न्यूनतम बैलेंस पर शुल्क को लेकर मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय समावेशन और ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के ज्यादातर बैंकों ने नियमित बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाला शुल्क माफ या कम किया है।