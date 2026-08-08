रिकवरी एजेंटों के नियमों में ढील, RBI के ड्राफ्ट बदलावों से बैंक और एजेंसियों को बड़ी राहत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। क्या आरबीआई ऋण वसूली करने वाले रिकवरी एजेंटों की तरफ से ग्राहकों का किये जाने वाले उत्पीड़न पर फिर से नरम होता दिख रहा है?

संकेत तो साफ इस बात की तरफ इशारा करते हैं। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण वसूली और रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति को लेकर जारी ड्राफ्ट निर्देशों पर मिले फीडबैक के बाद कई प्रावधानों में बदलाव कर रिकवरी एजेंटों व बैंकों को बड़ी राहत देने के संकेत दिए है।

कुछ महीने पहले जब इन प्रावधानों का प्रस्ताव लागू किया गया था तब ऐसा लगता था कि देर से ही सही केंद्रीय बैंक अब सख्ती करेगा लेकिन नये बदलावों से रिकवरी एजेंटों के मनमाने रवैये पर सख्ती से लगाम लगाने के मूल प्रस्तावों में नरमी साफ दिखती है।

आरबीआई ने दो दिन पहले जो ‘फीडबैक स्टेटमेंट’ जारी किया है उनमें मुख्य तौर पर राहत देने वाले पांच बिंदु नीचे दिए गये हैं। व्यक्तिगत एजेंटों का विवरण प्रदर्शित करने की जरूरत हटाई गई है। यानी अब बैंकों को अपनी वेबसाइट या एप पर सिर्फ रिकवरी एजेंसियों का नाम, पता, अवधि और क्षेत्र बताना होगा। व्यक्तिगत एजेंटों के नाम-पते आदि दिखाने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। हाई टर्नओवर का हवाला देकर यह शर्त हटाई गई, जिससे एजेंसियों पर निगरानी का दबाव कम हुआ।

पहले जो प्रावधान प्रस्तावित किये गये थे उनमें साफ तौर पर एजेंटों के नाम लिखने की बात कही गई थी। साफ है कि ग्राहकों को कौन एजेंट फोन कर रहा है या उनके घर पर कौन पूछताछ करने गया, इसका पता लगाना अब मुश्किल होगा।

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पृष्ठभूमि जांच अब पहले से आसान पृष्ठभूमि जांच को भी अब पहले से ज्यादा आसान बना दिया गया है। रिकवरी एजेंटों की पूर्व जांच अब सिर्फ एजेंसी ही नहीं, बल्कि बैंक भी कर सकता है। इससे एजेंसियों पर एकतरफा जिम्मेदारी कम हुई और प्रक्रिया आसान बना दी गई। इसी तरह से डिजिटल पहचान और अनुमति पत्र की अनुमति संबंधी नियम भी आसान बनाये जा रहे हैं।

एजेंट अब फिजिकल आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर के बजाय डिजिटल रूप से वेरिफायेबल दस्तावेज भी ले जा सकते हैं। फील्ड में काम करने वाले एजेंटों के लिए यह बड़ी सुविधा है। लेकिन दूर दराज जगह में रहने वाला आम ग्राहक किसी एजेंट की डिजिटल पहचान पत्र को कैसे सत्यापित कर सकेगा?

इसी तरह से प्रभावी तिथि और प्रमाणन के लिए अतिरिक्त समय देने को भी आरबीआई तैयार हो गया है। निर्देशों की लागू होने की तारीख एक अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर एक जनवरी 2027 कर दी गई। साथ ही कुछ मामलों में मौजूदा एजेंटों को आईआईबीएफ प्रमाणन के लिए एक साल का अतिरिक्त समय दिया गया, ताकि वे अचानक काम से बाहर न हों। एक अन्य प्रमुख राहत कानूनी फर्मों को दायरे से बाहर रख कर दिया गया है।

कानूनी फर्में रिकवरी एजेंसी की परिभाषा में नहीं आरबीआई ने अब कहा है कि कानूनी फर्में, जो सिर्फ नोटिस ड्राफ्ट करती हैं या कोर्ट में केस लड़ती हैं, रिकवरी एजेंसी की परिभाषा में नहीं आएंगी। इससे संबंधित एजेंसियों और फर्मों को अतिरिक्त नियमों से राहत मिली।

जबकि ग्राहकों को धमकी देने और उनका मानसिक उत्पीड़न करने में इस तरह की फर्मों की भूमिका काफी चर्चिच रही है। ये सारे बदलाव रिकवरी एजेंटों और बैंकों के परिचालन बोझ को हल्का करते हैं तथा उनके कामकाज पर सख्त नियंत्रण के प्रस्तावों में नरमी दर्शाते हैं।

सनद रहे कि देश में रिकवरी एजेंटों की तरफ से आम बैंक ग्राहकों के उत्पीड़न का मामला दो दशक पुराना है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कई महत्वपूर्ण आदेश दिये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में ही (ICICI बनाम प्रकाश कौर मामले) इसे “मसलमैन” संस्कृति बताकर कड़ी निंदा की थी।