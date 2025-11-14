Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप टैरिफ का RBI ने निकाला तोड़, एक्सपोर्ट क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत; कैसे होगा फायदा?

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    ट्रंप प्रशासन के शुल्क से परेशान भारतीय निर्यातकों को आरबीआई ने राहत दी है। अब निर्यातक विदेशी शिपमेंट की कमाई 15 महीने में भारत ला सकेंगे, पहले यह सीमा 9 महीने थी। अमेरिका ने भारत से आने वाले माल पर 50% शुल्क लगाया है, जिससे निर्यातकों को नुकसान हो रहा है। आरबीआई का यह कदम सरकार की चिंता को दर्शाता है। पहले कोविड के दौरान भी ऐसी मदद मिली थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    विदेशी शिपमेंट की कमाई को 15 महीने के भीतर भारत लाने की इजाजत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए गए शुल्क से भारतीय निर्यातकों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए अब आरबीआई ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। आरबीआई ने निर्यातकों को उनकी विदेशी शिपमेंट की कमाई को 15 महीने के भीतर भारत लाने की इजाजत दे दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले यह समय सीमा केवल नौ महीने थी। अमेरिका ने 27 अगस्त से भारत से आने वाले माल पर 50 प्रतिशत शुल्क लगा दिया था। इससे भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान होने के संकेत मिल रहे हैं।

    आरबीआई ने जारी की अधिसूचना

    निर्यातकों ने सरकार व आरबीआई को सूचना भेजी है कि विदेशी खरीदार भुगतान में देरी कर रहे हैं। इस बारे में आरबीआई की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नए नियम राजपत्र में प्रकाशित तिथि से लागू होंगे।

    आरबीआई का यह कदम बताता है कि सरकार को इस बात का अंदेशा है कि अमेरिकी शुल्क का भारतीय निर्यात पर असर पड़ सकता है। इससे पहले वर्ष 2020 में कोविड के दौरान आरबीआई ने इसी तरह की मदद की घोषणा की थी।

    तब भी निर्यातकों को विदेशी शिपमेंट से आय को 15 महीने में लाने की छूट दी गई ती। दो दिन पहले ही केंद्र सरकार ने निर्यातकों के लिए 45 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की थी।