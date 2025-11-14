ट्रंप टैरिफ का RBI ने निकाला तोड़, एक्सपोर्ट क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत; कैसे होगा फायदा?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए गए शुल्क से भारतीय निर्यातकों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए अब आरबीआई ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। आरबीआई ने निर्यातकों को उनकी विदेशी शिपमेंट की कमाई को 15 महीने के भीतर भारत लाने की इजाजत दे दी है।

पहले यह समय सीमा केवल नौ महीने थी। अमेरिका ने 27 अगस्त से भारत से आने वाले माल पर 50 प्रतिशत शुल्क लगा दिया था। इससे भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान होने के संकेत मिल रहे हैं। आरबीआई ने जारी की अधिसूचना निर्यातकों ने सरकार व आरबीआई को सूचना भेजी है कि विदेशी खरीदार भुगतान में देरी कर रहे हैं। इस बारे में आरबीआई की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नए नियम राजपत्र में प्रकाशित तिथि से लागू होंगे।

आरबीआई का यह कदम बताता है कि सरकार को इस बात का अंदेशा है कि अमेरिकी शुल्क का भारतीय निर्यात पर असर पड़ सकता है। इससे पहले वर्ष 2020 में कोविड के दौरान आरबीआई ने इसी तरह की मदद की घोषणा की थी।