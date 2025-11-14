दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, रतलाम में बेकाबू कार खाई में गिरी; पांच लोगों की मौत
शुक्रवार सुबह रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जहां तेज रफ्तार कार के खाई में गिरने से पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के रतलाम में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जहां दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 15 वर्ष का एक बच्चा भी शामिल है। घटना सुबह करीब 08 बजे की बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, रावटी से 10 किलोमीटर दूर भीमपुरा गांव में घटना माही नदी के पुल से पहले हुई। कार क्रमांक एमएच 03 इएल 1388 नंबर की कार दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही थी। एक्सप्रेसवे पर वाहन अचानक अनियंत्रित हुआ और खाई में जा गिरा।
मौके पर पहुंची पुलिस
हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस व हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। शवों को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल कालेज भेजा गया।
थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह गडरिया ने बताया कि मृतकों की पहचान कर स्वजन को सूचना दी जा रही है। हादसे के कारणों की जांच कर रहे है। शुरुआती जांच में घटना के पीछे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है।
