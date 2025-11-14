दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, रतलाम में बेकाबू कार खाई में गिरी; पांच लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के रतलाम में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जहां दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 15 वर्ष का एक बच्चा भी शामिल है। घटना सुबह करीब 08 बजे की बताई जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, रावटी से 10 किलोमीटर दूर भीमपुरा गांव में घटना माही नदी के पुल से पहले हुई। कार क्रमांक एमएच 03 इएल 1388 नंबर की कार दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही थी। एक्सप्रेसवे पर वाहन अचानक अनियंत्रित हुआ और खाई में जा गिरा।