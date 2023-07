आज से तीन दिन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय “प्रांत प्रचारक बैठक”, इन विषयों पर होगी चर्चा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय “प्रांत प्रचारक बैठक” इस वर्ष दिनांक 13 से 15 जुलाई को होने जा रही है। यह बैठक रकोयम्बटूर के निकट ऊटी में आयोजित हो रही है। संघ शिक्षा वर्गों के वृत्त व समीक्षा संघ शताब्दी कार्यविस्तार योजना की अभी तक हुई प्रगति शाखा स्तर के सामाजिक कार्यों का विवरण व परिवर्तन के अनुभवों का आदान-प्रदान आदि विषयों पर चर्चा होगी।

जागरण संवाददाता तमिलनाडु: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय “प्रांत प्रचारक बैठक” इस वर्ष दिनांक 13, 14 एवं 15 जुलाई को होने जा रही है। यह बैठक रकोयम्बटूर के निकट ऊटी में आयोजित हो रही है। सभा के आयोजन के दौरान संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी। इस बैठक में पूजनीय सरसंघचालक डॉ. मोहन जी भागवत, माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी के साथ सभी सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल, डॉ. मनमोहन वैद्य, श्री सी.आर. मुकुंद, श्री अरुण कुमार, श्री रामदत्त मुख्य रूप से सहभागी होंगे। बैठक में सभी प्रांतों के प्रांत प्रचारक तथा सह प्रांत प्रचारक एवं क्षेत्र प्रचारक व सह क्षेत्र प्रचारक के साथ सभी कार्य विभागों के अखिल भारतीय अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। बैठक में संघ प्रेरित विविध संगठन के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी शामिल होंगे। इन मुद्दों पर होगी चर्चा इस वर्ष हुए संघ शिक्षा वर्गों के वृत्त व समीक्षा, संघ शताब्दी कार्यविस्तार योजना की अभी तक हुई प्रगति, शाखा स्तर के सामाजिक कार्यों का विवरण व परिवर्तन के अनुभवों का आदान-प्रदान आदि विषयों पर चर्चा होगी। बैठक में आगामी चार-पॉंच माह के कार्यक्रमों की योजना और वर्तमान स्थिति के संदर्भ में भी चर्चा होगी।

