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राज्यसभा सांसदों को मिलीं नई जिम्मेदारियां, एम्स समेत कई संस्थानों के बोर्ड में मिली जगह

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 07:44 PM (IST)

राज्यसभा के दस सदस्यों को एम्स सहित विभिन्न वैधानिक निकायों में नियुक्त किया गया है, जिसमें पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी के लिए भी चुनाव हुए।

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HighLights

  1. दस राज्यसभा सदस्य विभिन्न वैधानिक निकायों में नियुक्त।

  2. एम्स अवंतीपोरा, बठिंडा, भोपाल सहित कई एम्स में सदस्य।

  3. पब्लिक अकाउंट्स, अंडरटेकिंग्स और ओबीसी कमेटी में भी चुनाव।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा के दस सदस्यों को देश भर के एम्स सहित विभिन्न वैधानिक निकायों के लिए चुना गया है। उम्मीदवारों की संख्या रिक्त पदों की संख्या के बराबर थी। राज्यसभा सांसद गुलाम अली को एम्स अवंतीपोरा, अशोक कुमार मित्तल को एम्स बठिंडा का और रजनीश कुमार अग्रवाल को एम्स भोपाल का सदस्य चुना गया है।

असम गण परिषद सांसद बीरेंद्र प्रसाद बैश्य को एम्स गुवाहाटी का सदस्य चुना गया। जम्मू-कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा को एम्स विजयपुर, आई एस इनबादुरई को एम्स मदुरै और मदन राठौड़ को एम्स जोधपुर का सदस्य चुना गया।

लहर सिंह सिरोया को सेंट्रल सिल्क बोर्ड का सदस्य चुना गया है, हिमाचल प्रदेश से भाजपा सांसद सिकंदर कुमार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलाजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की काउंसिल का सदस्य चुना गया है और हरियाणा से भाजपा सांसद रेखा शर्मा को नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलाजी एंड सरोगेसी बोर्ड का सदस्य चुना गया है।

इन वैधानिक निकायों के चुनाव के लिए जितने उम्मीदवार नामांकित किए गए थे, उतनी ही संख्या में पद खाली थे। वहीं, राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी के लिए भी चुनाव हुआ। भाजपा सांसद सुखेंदु शेखर राय और डीएमके सांसद तिरुचि शिवा को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सदस्य चुना गया और मोहम्मद नदीमुल हक को पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी का सदस्य चुना गया।

ओबीसी कमेटी के लिए चुने गए सदस्यों में मस्तान राव यादव बीधा, सुभाशीष खुंटिया, अमर पाल मौर्य, मयंककुमार नायक, ए ए रहीम, के आर एन राजेशकुमार, कल्पना सैनी, पाका वेंकट सत्यनारायण, अशोक सिंह और भीम सिंह हैं।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)