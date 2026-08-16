राज्यसभा सांसदों को मिलीं नई जिम्मेदारियां, एम्स समेत कई संस्थानों के बोर्ड में मिली जगह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा के दस सदस्यों को देश भर के एम्स सहित विभिन्न वैधानिक निकायों के लिए चुना गया है। उम्मीदवारों की संख्या रिक्त पदों की संख्या के बराबर थी। राज्यसभा सांसद गुलाम अली को एम्स अवंतीपोरा, अशोक कुमार मित्तल को एम्स बठिंडा का और रजनीश कुमार अग्रवाल को एम्स भोपाल का सदस्य चुना गया है।

असम गण परिषद सांसद बीरेंद्र प्रसाद बैश्य को एम्स गुवाहाटी का सदस्य चुना गया। जम्मू-कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा को एम्स विजयपुर, आई एस इनबादुरई को एम्स मदुरै और मदन राठौड़ को एम्स जोधपुर का सदस्य चुना गया। लहर सिंह सिरोया को सेंट्रल सिल्क बोर्ड का सदस्य चुना गया है, हिमाचल प्रदेश से भाजपा सांसद सिकंदर कुमार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलाजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की काउंसिल का सदस्य चुना गया है और हरियाणा से भाजपा सांसद रेखा शर्मा को नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलाजी एंड सरोगेसी बोर्ड का सदस्य चुना गया है।

इन वैधानिक निकायों के चुनाव के लिए जितने उम्मीदवार नामांकित किए गए थे, उतनी ही संख्या में पद खाली थे। वहीं, राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी के लिए भी चुनाव हुआ। भाजपा सांसद सुखेंदु शेखर राय और डीएमके सांसद तिरुचि शिवा को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सदस्य चुना गया और मोहम्मद नदीमुल हक को पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी का सदस्य चुना गया।