'ऐसी टिप्पणी ओछी और निंदनीय', राहुल गांधी के विदेश नीति वाले बयान पर भड़के राजनाथ सिंह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के विदेश नीति वाले बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि उनकी टिप्पणी बेहद ओछी और निंदनीय है।

राजनाथ ने कहा कि गांधी उपनाम वाले किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी शर्मनाक टिप्पणी की जा सकती है, इसकी कल्पना भी करना कठिन है। उन्होंने कहा कि राहुल ने केवल पीएम का ही नहीं, बल्कि भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का भी अपमान किया है।

राहुल गांधी ने दिया था बयान दरअसल 13 अगस्त को राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रचनात्मक कांग्रेस प्रकोष्ठ अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि उन्हें लगता है कि गले लगाना ही विदेश नीति है। इसके बाद राहुल ने पास खड़े संदीप दीक्षित को लगे लगाया।

जब राहुल अपनी बात कहने के लिए आगे बढ़े तो संदीप दीक्षित ने तुरंत कहा कि मेलोनी समझकर तो गले नहीं लगाया था ना। इस पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। राहुल ने कहा कि गले लगाने वाली बात उनके दिमाग में किसने डाली, कहां से आई, पता नहीं।

बयान को बताया निंदनीय राजनाथ सिंह ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति के बारे में की गई टिप्पणियां न केवल बेहद निचले स्तर की और निंदनीय हैं, बल्कि मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दुख पहुंचाती हैं।

उन्होंने कहा, 'अपने लंबे राजनीतिक करियर में, मैंने विपक्ष के किसी नेता का ऐसा अभद्र व्यवहार कभी नहीं देखा - चाहे वह सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी या एलके आडवाणी रहे हों, या अटल जी की सरकार के दौरान डॉ. मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी। ऐसा व्यवहार कल्पना से परे था। मेरा मानना है कि ऐसा व्यवहार भारत में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरे का गंभीर संकेत है।'