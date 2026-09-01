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रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ऊंची उड़ान: राजनाथ सिंह करेंगे 16 DPSU के प्रदर्शन की समीक्षा, निर्यात बढ़ाने पर जोर

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Updated: Tue, 01 Sep 2026 05:45 AM (IST)

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) के वार्षिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे, जिसका मुख्य जोर स्वदेशी तकनीकों और निर्यात बढ़ाने पर होगा।

राजनाथ सिंह करेंगे 16 DPSU के प्रदर्शन की समीक्षा।

राजनाथ सिंह करेंगे 16 DPSU के प्रदर्शन की समीक्षा।

HighLights

  1. राजनाथ सिंह 16 डीपीएसयू के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे।

  2. स्वदेशी तकनीक और रक्षा निर्यात बढ़ाने पर रहेगा जोर।

  3. डीपीएसयू का कारोबार और निर्यात उल्लेखनीय रूप से बढ़ा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) का वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन करेंगे, जिसमें स्वदेशी तकनीकों को आगे बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और निर्यात को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय ने कहा, "एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र भारत की तकनीकी नेतृत्व और वैश्विक रक्षा क्षमताओं की यात्रा को गति दे रहा है।"

इस कार्यक्रम के दौरान सात डीपीएसयू के सीएमडी (एचएएल), एमडीएल, बीईएल, बीडीएल, जीआरएसई, बीएमईएल और मिधानी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार के इक्विटी शेयरों के लिए लाभांश चेक केंद्रीय मंत्री को प्रस्तुत करेंगे।

इस अवसर पर सिंह चार पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे, जिनमें 'आत्मनिर्भर डीपीएसयू आत्मनिर्भरता की ओर डीपीएसयू की यात्रा'; 'दिशा', छात्रों के लिए रक्षा तकनीकों और आधुनिक निर्माण प्रक्रियाओं पर हाथों-हाथ जागरूकता के लिए डीपीएसयू की एक पहल; 'एचएएल का आधुनिकीकरण रोडमैप' और 'एचएएल का स्वदेशीकरण रोडमैप' शामिल हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में डीपीएसयू का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। उनका कुल कारोबार 1.29 लाख करोड़ रुपये रहा, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 15.4 प्रतिशत अधिक है। 2025-26 में डीपीएसयू ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में निर्यात में 151.2 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)