'भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा', ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश की सशस्त्र सेनाओं की अद्वितीय वीरता को प्रदर्शित किया है, जिन्होंने एक वैश्विक संदेश भेजा कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा।

राजनाथ सिंह ने रविवार को दिल्ली छावनी के बेस अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि जो लोग भारत पर बुरी नजर डालने की हिम्मत करते हैं, उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है। सिंह ने पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों और उनके हैंडलरों को समाप्त करने के लिए रक्षा बलों की सराहना की और कहा, "ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे रक्षा बलों की अद्वितीय वीरता को प्रदर्शित किया, जिन्होंने एक वैश्विक संदेश भेजा कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, जबकि हमारी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला सिंदूर भी सुरक्षित रहेगा।"

ध्यान रहे कि भारतीय सशस्त्र बलों ने मई 2025 में घातक पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर का संचालन किया। राजनाथ सिंह ने यहां 'सिंदूर महारक्तदान यात्रा' नामक रक्तदान शिविर में कहा, "जब हम 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएंगे, तो हमारा लक्ष्य केवल एक विकसित अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं होना चाहिए; हमें एक करुणामय समाज की भी कल्पना करनी चाहिए जहां लोग स्वस्थ और सुरक्षित हों और जरूरत के समय रक्त जैसे कीमती संसाधन आसानी से उपलब्ध हों।"

रक्तदान है 'जीवदान' और 'महादान' रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एक हजार पहलवानों और एथलीटों ने इस शिविर में भाग लिया, जो सशस्त्र बलों के प्रति निस्वार्थ सेवा और एकजुटता की भावना को दर्शाता है। दानदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आज दान किया गया रक्त भविष्य में जरूरतमंद सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक विश्वसनीय भंडार के रूप में काम करेगा।

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