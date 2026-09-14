'जब भारत अगुआई करता है, तो दुनिया सुनती है', 18वें ब्रिक्स समिट की सफलता पर बोले राजनाथ सिंह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में हुए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों की सराहना की।

उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि बताया और कहा कि जब भारत अगुआई करता है, तो दुनिया सुनती है।

राजनाथ सिंह ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और निरंतरता को अपनी मुख्य प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया।

इन प्राथमिकताओं से प्रेरित होकर भारत ने ब्रिक्स सहयोग को सीधे आम लोगों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। यह समावेशी और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन की पहचान बन गया।'

ब्रिक्स-2026 के नई दिल्ली घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर के बारे में राजनाथ ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा, 'यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को बयान करता है।'