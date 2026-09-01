'भारत हमेशा से रहा है नेपाल के सुख-दुख का साथी', राजनाथ सिंह ने जताई पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को नई दिल्ली में नेपाल दूतावास का दौरा किया और नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सिंह ने दूतावास में शोक संदेश भी लिखा, जिसमें उन्होंने आपदा से हुई जान-माल की हानि और बड़े पैमाने पर हुई तबाही पर दुख व्यक्त किया।

नेपाल के प्रति भारत के समर्थन पर जोर देते हुए सिंह ने लिखा, "एक करीबी दोस्त और पार्टनर, और सुख-दुख के साथी के तौर पर भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा रहा है। इस मुश्किल समय में भी हम अपने नेपाली भाई-बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और नेपाल की खोज, बचाव और पुनर्वास की कोशिशों में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

राजनाथ सिंह ने लिखा, "भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से, मैं 26 अगस्त 2026 को अचानक आई बाढ़ से हुई जान-माल की भारी क्षति और तबाही पर नेपाल के लोगों और वहां की सरकार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।"