Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    'सेना और सिनेमा का बढ़ता समन्वय देश के लिए सकारात्मक', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान

    By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 02:00 AM (IST)

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों और फिल्म जगत के बीच बढ़ते सकारात्मक तालमेल की सराहना करते हुए कहा है कि आज सिनेमा के माध्यम से हमारे स ...और पढ़ें

    'सेना और सिनेमा का बढ़ता समन्वय देश के लिए सकारात्मक', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

    'सेना और सिनेमा का बढ़ता समन्वय देश के लिए सकारात्मक', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 

    HighLights

    1. सिल्वर स्क्रीन पर कारगिल के रणबांकुरों की गाथा, रक्षा मंत्री ने की 'ऑपरेशन सफेद सागर' की सराहना

    2. भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस को सलाम करती है नेटफ्लिक्स की नई सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर'

    पीटीआई, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों और फिल्म जगत के बीच बढ़ते सकारात्मक तालमेल की सराहना करते हुए कहा है कि आज सिनेमा के माध्यम से हमारे सैनिकों के वास्तविक शौर्य और गरिमा को पूरी प्रामाणिकता के साथ पर्दे पर उतारा जा रहा है।

    भारत मंडपम में नेटफ्लिक्स की बहुप्रतीक्षित सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' के विशेष प्रीमियर के दौरान प्रसारित अपने वीडियो संदेश में उन्होंने यह बात कही।

    यह आठ एपिसोड की ड्रामा सीरीज 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की ऐतिहासिक भूमिका और उसके अदम्य पराक्रम से प्रेरित है। इसका निर्माण 'मैचबाक्स शाट्स' और 'फील गुड फिल्म्स' के बैनर तले किया गया है, जबकि इसके रचयिता अभिजीत सिंह परमार और कुशल श्रीवास्तव तथा निर्देशक ओनी सेन हैं।

    इस सीरीज में 'गोल्डन एरो स्क्वाड्रन' के युवा लड़ाकू पायलटों के अधिक ऊंचाई पर किए गए संघर्ष और उनके भावनात्मक पहलुओं को बेहद भावुक अंदाज में दर्शाया गया है।

    रक्षा मंत्री ने याद किया कि 1999 से पहले दुनिया की किसी भी अन्य वायुसेना ने 15 हजार से 19 हजार फीट की ऊंचाई पर ऐसा साहसिक मुकाबला नहीं किया था।

    वायुसेना के वीरों ने जिस असाधारण साहस का परिचय दिया, उसकी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

    उन्होंने कहा कि यह सीरीज दुनिया भर के दर्शकों को यह संदेश देगी कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन यदि कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देता है, तो हमारी सेनाएं पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ उसका मुंहतोड़ जवाब देंगी।

    इस भव्य प्रीमियर समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ सहित कई गणमान्य व्यक्ति, वायुसेना के दिग्गज और सीरीज के मुख्य कलाकार उपस्थित रहे।

    खबरें और भी

    'ऑपरेशन सफेद सागर के निर्माण के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 2.4 करोड़ डॉलर (लगभग 215 करोड़ रुपये) का योगदान दिया गया है। कारगिल युद्ध के वीरों के अदम्य साहस को समर्पित यह सीरीज नेटफ्लिक्स के भारत में 10 वर्ष पूरे होने का जश्न भी है। यह प्रोजेक्ट इस बात का प्रमाण है कि भारत में वैश्विक स्तर का मनोरंजन तैयार करने की अद्भुत प्रतिभा, तकनीकी विशेषज्ञता और उत्पादन क्षमता मौजूद है। यह सीरीज स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।' - टेड सारंडोस, को-सीईओ, नेटफ्लिक्स