राहुल गांधी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती, राजीव चंद्रशेखर बोले- बुरी खबर पर मनाते हैं जश्न

मणिपुर यात्रा के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस नेता उसी प्रकार की वल्चर पालिटिक्स करेंगे जिसके लिए वह प्रसिद्ध हैं। उनसे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? राहुल गांधी 29-30 जून को हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बुरी खबर पर राहुल गांधी जश्न मनाते हैं।

राहुल गांधी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती: राजीव चंद्रशेखर।

नई दिल्ली, एएनआई। मणिपुर यात्रा के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस नेता उसी प्रकार की वल्चर पालिटिक्स करेंगे, जिसके लिए वह प्रसिद्ध हैं। उनसे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? राहुल गांधी 29-30 जून को हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी या तो एक महीने में पांच बार विदेश जाएंगे और भारतीय लोकतंत्र को गलत ठहराएंगे। या फिर वहां जाएंगे जहां लोग पीड़ित हैं और इसे अपनी वल्चर पालिटिक्स के लिए फोटो खिंचवाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। बुरी खबर पर राहुल गांधी मनाते हैं जश्न राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि अगर भारत के बारे में कोई भी बुरी खबर आती है, तो राहुल गांधी जश्न मनाने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर की समस्या अतीत से जुड़ी हुई है। यह हाल का कोई मामला नहीं है। लेकिन, राहुल गांधी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं।

Edited By: Sonu Gupta