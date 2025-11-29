राजस्थान में बेटे ने कुल्हाड़ी से हमला कर पिता को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
राजस्थान के बीकानेर जिले में एक बेटे ने कुल्हाड़ी से अपने पिता की हत्या कर दी। घटना के समय मृतक की पत्नी घर पर नहीं थी। शव को दफनाने के बाद, पुलिस को सूचना मिली। जाँच में छोटे बेटे योगराज को हत्यारा पाया गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक के बड़े बेटे ने योगराज के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में बीकानेर जिले के गोडू गांव में बेटे ने कुल्हाड़ी से हमलाकर पिता की हत्या कर दी। घटना के समय मृतक की पत्नी घर से बाहर गई हुई थी। वह वापस लौटी तो उसने पति का शव जमीन में पड़ा देखा।
सिर में चोट लगी हुई देखी तो माना कि किसी ने हमला किया होगा, लेकिन बेटे पर विश्वास नहीं हुआ। स्वजन ने मृतक का शव दफना दिया। शव दफनाने के बाद गांव के ही एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि मृतक की हत्या हुई है। मृतक का अपने छोटे बेटे के साथ विवाद हुआ था।
पुलिस थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति की सूचना पर पुलिस ने शव को जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम करवाया है। जांच में योगराज पिता का हत्यारा निकला है। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। कुल्हाड़ी बरामद की गई है। मृतक के बड़े बेटे ख्यालीराम ने इस संबंध में पुलिस थाने में अपने छोटे भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 78 वर्षीय मृतक गोपीराम बिश्नोई अपने छोटे बेटे योगराज के साथ रहते थे। 27 नवंबर को उनका योगराज के साथ विवाद हुआ था। विवाद के दौरान योगराज ने पिता की हत्या कर दी। 28 नवंबर को शव दफना दिया गया। पुलिस को 29 नवंबर को सूचना मिली तो प्रारंभिक जांच में ख्यालीराम द्वारा ही हत्या करने की बात पुख्ता हो गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।