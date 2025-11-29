राजस्थान में बेटे ने कुल्हाड़ी से हमला कर पिता को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में बीकानेर जिले के गोडू गांव में बेटे ने कुल्हाड़ी से हमलाकर पिता की हत्या कर दी। घटना के समय मृतक की पत्नी घर से बाहर गई हुई थी। वह वापस लौटी तो उसने पति का शव जमीन में पड़ा देखा।

सिर में चोट लगी हुई देखी तो माना कि किसी ने हमला किया होगा, लेकिन बेटे पर विश्वास नहीं हुआ। स्वजन ने मृतक का शव दफना दिया। शव दफनाने के बाद गांव के ही एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि मृतक की हत्या हुई है। मृतक का अपने छोटे बेटे के साथ विवाद हुआ था।

पुलिस थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति की सूचना पर पुलिस ने शव को जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम करवाया है। जांच में योगराज पिता का हत्यारा निकला है। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। कुल्हाड़ी बरामद की गई है। मृतक के बड़े बेटे ख्यालीराम ने इस संबंध में पुलिस थाने में अपने छोटे भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।