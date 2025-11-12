Language
    राजस्थान घूमने आए युवती-युवक की सड़क हादसे में मौत, ट्रेलर में जा घुसी कार; एयरबैग खुलने पर भी नहीं बची जान

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:22 PM (IST)

    अजमेर जिले के नसीराबाद-किशनगढ़ हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में दो छात्रों की मौत हो गई। ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से आ रही कार उसमें जा घुसी। मृतकों की पहचान दीपक नागर और तानिया यादव के रूप में हुई है, जो दिल्ली के सत्यवती यूनिवर्सिटी के छात्र थे। वे राजस्थान घूमने आए थे और दिल्ली लौटते समय यह दुर्घटना हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    राजस्थान घूमने आए युवती-युवक की सड़क हादसे में मौत। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, अजमेर। अजमेर जिले के नसीराबाद-किशनगढ़ नेशनल हाईवे 48 पर पुलिस थाना श्रीनगर के खेड़ा तिराहे पर बुधवार को सुबह सवा पांच बजे राह चलते एक ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से आ रही कार ट्रेलर में घुस गई। इससे कार सवार युवक-युवती की मौके पर ही मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी नंबर प्लेट की कार लड़की चला रही थी। टक्कर के बाद कार के एयरबैग भी खुल गए, लेकिन दोनों बच नहीं पाए। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर फरार हो गया। मृतकों के नाम 22 वर्षीय दीपक नागर और तानिया यादव बताए जा रहे हैं। मृतक युवक युवती की पहचान उनके दुर्घटनाग्रस्त वाहन से प्राप्त साक्ष्य से हुई है।

    राजस्थान घूमने आए थे युवक और युवती

    श्रीनगर थाने के एएसआई श्रवण ने बताया दुजाना गौतम बुद्ध नगर यूपी का रहने वाला युवक दीपक नागर है। वहीं, युवती, तानिया ग्रेटर नोएडा की है, दोनों युवक-युवती सत्यवती यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ते थे । 10 नवंबर को उदयपुर भ्रमण पर निकले थे। उदयपुर से दिल्ली जा रहे थे तभी श्रीनगर के खेड़ा चौराहे पर आगे चल रहे ट्रेलर में कार जा घुसी।हादसे में उनकी मौत हो गई है।

    परिजनों के आने पर कराया जाएगा शवों का पोस्टमार्टम

    नसीराबाद सीओ कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि युवक दिल्ली का रहने वाला था और युवती यूपी की रहने वाली थी। दोनों घूमने के लिए राजस्थान आए थे। दुर्घटना के बाद साक्ष्य तलाश कर परिजन को सूचना कर दी गई है। परिजन के आने पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

    श्रीनगर थाने के एएसआई श्रवण ने बताया कि दोनों के शव फिलहाल श्रीनगर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। श्रीनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।