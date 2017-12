राजस्थान: लव जिहाद के नाम पर बेरहमी से हत्या कर शव जलाया, वीडियो बनाया

रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना राजस्थान के राजसमंद शहर में कलेक्टर दफ्तर से महज 600 मीटर की दूरी पर हुई।

जयपुर, जागरण संवाददाता। लव जिहाद का मुद्दा समय-समय पर गरमाता रहा है। इसी से जुड़ा एक प्रकरण बुधवार को राजस्थान के राजसमंद में सामने आया। इस प्रकरण में एक व्यक्ति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर शव को जला दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्यारे ने हत्या कर शव जलाते हुए मोबाइल से वीडियो भी बनवाया और उसे वायरल कर दिया। मामले में डीजीपी ओपी गल्होत्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। जांच के साथ और भी गंभीर धाराएं जोड़ी जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह जघन्य अपराध है, यकीन नहीं होता कि एक इंसान इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है।

This is a brutal crime. Prima facie it does not look like this is done by a normal human being:OP Galhotra #Rajasthan DGP on man burnt to death in #Rajsamand pic.twitter.com/5xFq670bS2