राजस्थान हाई कोर्ट क्लर्क भर्ती परीक्षा घोटाला, स्पाई कैमरा और ब्लूटूथ से नकल करने वाले चार गिरफ्तार।

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:24 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में 2022 की हाई कोर्ट क्लर्क भर्ती परीक्षा में हुई हाई-टेक चीटिंग का बड़ा राजफाश करते हुए स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने चार सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।

    ये सभी आरोपी स्पाई कैमरे और ब्लूटूथ डिवाइस के जरिये नकल कर सरकारी नौकरी हासिल कर चुके थे। जांच में सामने आया कि पेपर-लीक सरगना पौरव ने स्पेन से स्पाई कैमरे मंगवाए और अपने गैंग के दो सदस्यों को अभ्यर्थी बनाकर सेंटर भेजा।

    परीक्षा शुरू होते ही बदमाशों ने कैमरे से प्रश्नपत्र का स्क्रीनशाट पौरव को भेज दिया, जहां पहले से मौजूद एक्सपर्ट ने पेपर साल्व किया। इसके बाद पौरव ने ब्लूटूथ डिवाइस के जरिये चारों अभ्यर्थियों को जवाब बताकर नकल करवाई।

    3 से 5 लाख में हुआ था सौदा

    चारों ने 3 से 5 लाख रुपये में सौदा किया था और 2023 में कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्त भी हो गए थे। फिलहाल एसओजी ने इन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां 10 दिसंबर तक रिमांड मिला है। टीम अब गैंग, वित्तीय लेनदेन और पिछले एग्जाम की कडि़यों की गहन जांच में जुटी है।