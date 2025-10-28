जयपुर के पास हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बस में लगी आग; दो यात्रियों की मौत, 10 बुरी तरह झुलसे
राजस्थान में जयपुर के पास मनोहरपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। मजदूरों से भरी एक बस हाईटेंशन तार की चपेट में आने से आग का गोला बन गई। इस दुर्घटना में दो मजदूरों की जान चली गई, जबकि दस गंभीर रूप से झुलस गए। गंभीर रूप से घायल पांच लोगों को जयपुर रेफर किया गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में मंगलवार की सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। यहां जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के मनोहरपुर के पास मजदूरों से भरी एक यात्री बस हाईटेंशन बिजली के तार की चपेट में आ गई।
इस दौरान करंट बस में दौड़ गया जिससे पूरी बस में आग लग गई। बस में आग लगने से करीब 10 मजदूर बुरी तरीके से झुलस गये, जिसमें से दो की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पांच की हालात बेहद नाजुक है जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है।
जयपुर के पास हाईटेंशन तार की चपेट में आई बस
रिपोर्ट के मुताबिक मजदूरों से भरी बस यूपी के मनोहरपुर के टोडी में स्थित ईंट के भट्टे पर आ रही थी। इसी दौरान रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। जैसे ही बस 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई उसमें आग लग गई।
दो मजदूरों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे
हादसे की सूचना मिलते ही मनोहरपुर थाना पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने फौरन राहत और बचाव का कार्य शुरू किया। घायलों को तुरंत शाहपुरा उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल मजदूरों को जयपुर रेफर कर दिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया, साथ ही घटना की जांच शुरू कर दी।
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: A bus full of labourers caught fire after it touched a high-tension wire in Todi village, Manoharpur police station area. The injured were taken to Shahpura Sub-District Hospital. More details awaited.— ANI (@ANI) October 28, 2025
(Visuals from the hospital) pic.twitter.com/sw4ko5q4RK
