'अब क्या वोट भी चुराओगे...', मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स की विशाल रैली; लोकल ट्रेन से पहुंचे Raj Thackeray

राज्य ब्यूरो, मुंबई। मतदाता सूची की गड़बड़ियां ठीक करने के मुद्दे पर आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक बार फिर एक मंच पर साथ आए। इस बार उनके साथ राकांपा (शरदचंद्र पवार) के नेता शरद पवार एवं कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी थे। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार चुनाव के बाद राज ठाकरे भी महाराष्ट्र की विपक्षी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा हो सकते हैं।

करीब 19 वर्ष अलग-अलग राजनीति करने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे एवं शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे करीब तीन माह पहले प्राथमिक कक्षाओं से ही हिंदी की शिक्षा अनिवार्य किए जाने के विरोध में एक मंच पर आए थे। आज दोनों भाई एक बार फिर मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का विरोध करने के लिए साथ आए और दक्षिण मुंबई स्थित मुंबई महानगरपालिका की इमारत के ठीक सामने सड़क पर एक बड़ी रैली की।

दादर से चर्चगेट तक लोकल ट्रेन में आए राज ठाकरे इस रैली को ‘सत्याचा मोर्चा’ अर्थात सत्य का मोर्चा नाम दिया गया था। रैली में शामिल होने के लिए राज ठाकरे आज दादर से चर्चगेट तक लोकल ट्रेन में बैठकर आए। वह अपने साथ मतदाता सूची में गड़बड़ियों के ढेर सारे प्रमाणपत्र भी लेकर आए थे। उन्होंने कई लोकसभा क्षेत्रों का नाम गिनाते हुए प्रत्येक क्षेत्र में मतदाताओं के दोहरे नामों का मुद्दा उठाया, कहा कि कल्याण-डोंबीवली में रहनेवाले 4,500 से ज्यादा मतदाताओं ने वहां के अलावा मलाबार हिल्स क्षेत्र में भी मतदान किया है।

उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दलों सहित सभी दल मानते हैं कि मतदाता सूचियों में कई-कई मतदाताओं के नामों का दोहराव है। जब सब ऐसा मानते हैं, तो उसे ठीक करने में क्या आपत्ति है। पहले मतदाता सूची ठीक की जाएं, उसके बाद स्थानीय निकायों के चुनाव हों।

न्यायालय जाने की कही बात उद्धव ठाकरे ने मोर्चे में बोलते हुए कहा कि राज ठाकरे ने जो प्रमाण इकट्ठा किए हैं, हम उन्हें लेकर न्यायालय में जाएंगे। यदि न्यायालय से हमें न्याय नहीं मिलेगा, तो हम जनता की अदालत में जाएंगे। उन्होंने विरोधी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि मेरी पार्टी चुराई, निशान चुराया, अब क्या वोट भी चुराओगे?

मतदाता सूची में गड़बड़ी के मुद्दे पर निकाली गई रैली में राज, उद्धव, शरद पवार के साथ कांग्रेस के भी कई नेताओं के शामिल होने से अब यह स्पष्ट हो गया है कि महाविकास आघाड़ी निकट भविष्य में राज ठाकरे को भी इस गठबंधन में शामिल करने पर सहमत हो सकती है। अभी तक यह संशय बना हुआ था कि संभवतः कांग्रेस राज ठाकरे को मविआ में शामिल करने पर सहमत नहीं है। क्योंकि इससे उसके मुस्लिम और हिंदीभाषी मतदाता बिदक सकते हैं।

भाजपा ने किया मूक प्रदर्शन भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने मतदाता सूची में अनियमितताओं के खिलाफ महाविकास आघाडी (एमवीए) के 'सत्याचा मोर्चा' के विरोध में शनिवार को 'मूक प्रदर्शन' किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि विपक्ष निकाय चुनावों से पहले फर्जी बयानबाजी करने की कोशिश कर रहा है।