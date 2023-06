Monsoon Update: केरल में अभी तक 65 प्रतिशत कम हुई बारिश, जानें क्या कहता है मौसम विभाग

केरल में सामान्य से 65 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। इस सीजन में अब तक केरल के सभी जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। वहीं मुंबई में जून की औसत वर्षा का 50 प्रतिशत कोटा पूरा हो गया है। मौसम विज्ञानियों ने मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है।

तिरुअनंतपुरम, पीटीआई। केरल में अब तक 65 प्रतिशत कम मानसूनी वर्षा हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण-पश्चिमी हवाएं मजबूत हो रही हैं। आने वाले दिनों में और वर्षा होने की उम्मीद है। मानसून लगभग एक सप्ताह की देरी से आठ जून को केरल पहुंचा था। सामान्य तौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के केरल के तटीय भागों में पहुंचने की तिथि एक जून है। क्षेत्रीय मौसम विभाग, केरल की प्रभारी निदेशक डा. वीके मिनी ने बताया, केरल में सामान्य से 65 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। इस सीजन में अब तक केरल के सभी जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। उन्होंने कहा कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवात जैसे विभिन्न कारकों के कारण, दक्षिण-पश्चिम मानसून की गति धीमी रही। मुंबई में पूरा हुआ जून में वर्षा का 50 प्रतिशत से अधिक कोटा मिडडे के अनुसार मानसून के देर से पहुंचने के बावजूद मुंबई में जून की औसत वर्षा का 50 प्रतिशत कोटा पूरा हो गया है। मौसम विज्ञानियों ने मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 27 जून दोपहर तक मुंबई में अब तक 344 मिमी बारिश हुई है। जबकि 24 जून से पहले मुंबई में केवल 28.9 मिमी बारिश हुई थी। जून में मुंबई में 520 मिमी औसत वर्षा होती है। मानसून मुंबई में दो हफ्ते की देरी से रविवार को पहुंचा था।

