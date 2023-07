Rain In Telengana: महबूबनगर में नदी में डूबने से दो लड़कियों की मौत, भारी बारिश को लेकर IMD ने जारी की चेतावनी

तेलंगाना के कई हिस्सों में बीते 24 घंटे के दौरान भारी बारिश हुई। बारिश की वजह से महबूबनगर में नदी पार करते दौरान धारा में बह गईं। स्थानीय लोगों ने दोनों लोगों के शवों की तलाशी की और खोज निकाला। बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) क्षेत्र के मालकपेट सर्कल में सरदार महल जोनल कार्यालय में सबसे अधिक 7.8 सेंटीमीटर बारिश हुई।

तेलंगाना के महबूबनगर में नदी पार करते दौरान दो लड़कियों की मौत हुई।(फोटो सोर्स: जागरण)

