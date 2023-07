Weather Update: दिल्ली-उत्तराखंड और बिहार में बारिश का अलर्ट, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी की चेतावनी

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Weather Update Today: दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में बाढ़ की वजह से आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। IMD के मुताबिक आज ओडिशा और मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भी अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की संभावना है।

#OrangeAlert: #Uttarakhand likely to get heavy to very heavy rainfall (115.6 to 204.4 mm) during 15th to 18th July with extremely heavy falls on 17 July.

Stay safe!#WeatherAlert #HeavyRainfallAlert #Monsoon2023 #Uttarakhandrain@moesgoi@DDNewslive@airnewsalerts@ndmaindia pic.twitter.com/GNKdMC0atG