मेट्रो, रेलवे और हाईवे... पीएम मोदी ने तमिलनाडु को दिया 13 हजार करोड़ का तोहफा

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को करीब 4,900 करोड़ रुपये की लागत से तैयार चेन्नई मेट्रो फेज-2 के पूनामल्ली-वडपलानी स्ट्रैच का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के साथ पोरूर बायपास स्टेशन से पूनामल्ली बायपास स्टेशन तक मेट्रो की यात्रा भी की।

पीएम मोदी ने तमिलनाडु भर में मेट्रो रेल, राजमार्ग, रेलवे, बंदरगाह, पेट्रोलियम और शिक्षा सहित 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 3,700 करोड़ रुपये का हाईवे... पीएम मोदी ने लगभग 3,700 करोड़ रुपये की लागत वाली प्रमुख नेशनल हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं राज्य में सड़क संपर्क को मजबूत करेंगी, यात्रा का समय कम करेंगी, ट्रैफिक जाम की समस्या को आसान करेंगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी।

प्रधानमंत्री NH-744 के 36 किलोमीटर लंबे, चार-लेन वाले वडुगापट्टी-थेर्कुवेंगनल्लूर सेक्शन का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण तीर्थ, औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों तक कनेक्टिविटी में सुधार करेगा, जिससे लोगों और सामानों की आवाजाही आसान हो जाएगी। मदुरै रिंग रोड सेक्शन का उद्घाटन पीएम मोदी ने NH-744A के 30 किलोमीटर लंबे, चार-लेन वाले मदुरै रिंग रोड सेक्शन का भी उद्घाटन किया। एक विज्ञप्ति के अनुसार, यह प्रोजेक्ट मदुरै के आसपास ट्रैफिक की आवाजाही में सुधार करेगा और शहर के भीतर ट्रैफिक जाम को कम करने में मदद करेगा।