कपिल सिब्ब्ल के बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन वाले सवाल पर रेल मंत्रालय का जवाब, कहा- 'बनाए हैं 3 वॉर रूम'
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और राजद सांसद एडी सिंह ने बिहार चुनाव से पहले हरियाणा से चलाई गई विशेष ट्रेनों पर सवाल उठाए थे। रेल मंत्रालय ने जवाब में कहा कि त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें से दो हजार जरूरत के अनुसार थीं। मंत्रालय ने तीन वॉर रूम बनाने की भी जानकारी दी, जो भीड़ बढ़ने पर तत्काल कार्रवाई करते हैं। सांसदों ने संदिग्ध मतदाताओं की आशंका जताई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल और राजद के सांसद एडी सिंह ने रेल मंत्री से पूछा कि बिहार चुनाव से पहले तीन नवंबर को हरियाणा से चार विशेष ट्रेनें बिहार के लिए क्यों चलाई गईं, जिनमें छह हजार लोगों को सफर कराया गया।
सांसदों के सवालों पर रेल मंत्रालय के जवाब दिया है। मंत्रालय ने कहा कि त्योहारी सीजन में दो हजार ट्रेनें हमेशा तैयार रखी जाती हैं, जिन्हें अचानक यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर चलाया जाता है। रेलवे मंत्रालय ने सांसदों के दावे पर अपने जवाब में कहा कि त्योहारी सीजन में रेलवे की तरफ से 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं।
कितनी ट्रेनों को लेकर हुआ विवाद
10,700 स्पेशल ट्रेनें तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक चली हैं, जबकि दो हजार ट्रेनें जरूरत के मुताबिक चलाई गई हैं। मंत्रालय ने बताया कि हमने तीन वार रूम बना रखे हैं, जो डिविजनल, जोनल और रेलवे बोर्ड स्तर पर आपरेशनल हैं।
जब भी किसी स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ अचानक बढ़ती है, हम तत्काल अनशेड्यूल्ड स्पेशल ट्रेनों को सेवा में लगा देते हैं। बता दें कि सिब्बल और एमपी सिंह ने संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस में दावा किया कि रेलवे अधिकारियों को हरियाणा के बीजेपी प्रमुख मोहन लाल बडोली और बीजेपी के महासचिव अर्चना गुप्ता से संपर्क में रहने को कहा गया था। उन्होंने हरियाणा से बिहार भेजे गए लोगों के संदिग्ध वोटर होने की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।