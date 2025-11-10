कपिल सिब्ब्ल के बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन वाले सवाल पर रेल मंत्रालय का जवाब, कहा- 'बनाए हैं 3 वॉर रूम'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल और राजद के सांसद एडी सिंह ने रेल मंत्री से पूछा कि बिहार चुनाव से पहले तीन नवंबर को हरियाणा से चार विशेष ट्रेनें बिहार के लिए क्यों चलाई गईं, जिनमें छह हजार लोगों को सफर कराया गया।

सांसदों के सवालों पर रेल मंत्रालय के जवाब दिया है। मंत्रालय ने कहा कि त्योहारी सीजन में दो हजार ट्रेनें हमेशा तैयार रखी जाती हैं, जिन्हें अचानक यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर चलाया जाता है। रेलवे मंत्रालय ने सांसदों के दावे पर अपने जवाब में कहा कि त्योहारी सीजन में रेलवे की तरफ से 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं।

कितनी ट्रेनों को लेकर हुआ विवाद 10,700 स्पेशल ट्रेनें तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक चली हैं, जबकि दो हजार ट्रेनें जरूरत के मुताबिक चलाई गई हैं। मंत्रालय ने बताया कि हमने तीन वार रूम बना रखे हैं, जो डिविजनल, जोनल और रेलवे बोर्ड स्तर पर आपरेशनल हैं।