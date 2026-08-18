छापेमारी की झड़ी, फिर भी विश्वसनीयता पर सवाल: एफडीए पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे लोग?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेस्तरां, होटल, डार्क स्टोर और गोदामों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। लाइसैंस निलंबित हो रहे हैं, खाद्य सामग्री जब्त की जा रही है। फिर भी लोकल सर्कल्स के ताजा सर्वे में 322 जिलों के 22,819 उपभोक्ताओं से प्रतिक्रियाएं मिलीं। जिसमें 11 प्रतिशत लोगों ने अपने जिले / राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) पर ज्यादा भरोसा जताया। वहीं 79 प्रतिशत का भरोसा कम, बहुत कम या बिल्कुल नहीं है।

सिर्फ रेस्तरां नहीं... पूरी फूड चेन जांच के घेरे में 86 क्विक-कामर्स प्रतिष्ठानों की जांच में 14 डार्क स्टोर के लाइसेंस निलंबित हुए, जिनमें ब्लिंकिट और जेष्टो के पांच-पांच स्टोर शामिल थे। देश की तस्वीर वित्त वर्ष 2025-26 में जांचे गए 2,23,808 खाद्य नमूनों में 40,023 असुरक्षित, घटिया या गलत लेबल वाले पाए गए। 5,20,566 निरीक्षण हुए और 31,878 सिविल मामलों जुर्माने का फैसला हुआ, लेकिन आपराधिक मामलों में सिर्फ 1,918 दोष सिद्धियां हुई। एफएसएसएआई ने टेक्नोलाजी-इनेबल्ड, रिस्क-बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम अपनाया है और राज्यों को मंडियों, स्टोरेज, थोक विक्रेताओं और वितरकों पर निगरानी बढ़ाने को कहा है। फिर भी स्वच्छता रेटिंग योजना अभी स्वैच्छिक है। आम ग्राहक को यह पता नहीं चलता कि किसी रेस्तरां, दुकान या डार्क स्टोर की आखिरी जांच कब हुई और उसमें क्या मिला।

कार्रवाई पर सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाइयों में सुधार सूचना व सुनवाई की प्रक्रिया का पालन न होने पर सवाल उठाए। होटल-रेस्तरां संगठनों ने भी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की सेक्शन 32 के तहत उचित प्रक्रिया की मांग की है। कोर्ट एक होटल का लाइसेंस निलंबन रद्द भी कर चुका है।