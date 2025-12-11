सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर राहुल के आरोपों की खुली पोल, सरकार से अनुशंसित 8 नामों में से पांच वंचित वर्गों वर्ग से

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: नेता विपक्ष राहुल गांधी सरकार के सुझावों को जांच परखे बिना ही खारिज कर देते है इसका साक्ष्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर हुई बैठक से मिलने लगा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व राहुल गांधी की मौजूदगी में एक दिन पहले ही सूचना आयुक्तों और सर्तकता आयुक्त का चयन होना था। इस बैठक में राहुल ने सरकार की ओर से अनुशंसित सभी नामों पर आपत्ति जताई और बाहर आ गए।

उनका आरोप था कि सभी पदों के लिए जो नाम शार्टलिस्ट किए गए थे उसमें सिर्फ एक वंचित वर्ग से थे। पर जो तथ्य बाहर आ रहे हैं वह बिल्कुल उलट हैं। सरकार की ओर से अनुशंसित आठ नामों में से पांच वंचित वर्गों से ही हैं। सरकार की ओर से जो आठ नाम अनुशंसा किए गए थे उनमें से एक एक एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिला के नाम थे।

बताया जाता है कि ये सारे नाम अब राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। यानी जो नई नियुक्तियां होंगी उनमें वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व लगभग 65 फीसद दिखेगा। ऐसे में नाम सार्वजनिक होने के बाद राहुल के लिए असहज स्थिति हो सकती है क्योंकि बैठक में उन्होंने वंचित वर्ग से आने वाले इन नामों का भी विरोध किया था।

सरकारी सूत्रों के अनुसार 2005 से 2014 तक, यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान एससी-एसटी समुदाय से एक भी व्यक्ति को आयोग के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। राजग सरकार ने 2018 में अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य सुरेश चंद्र को आयोग में नियुक्त किया। 2020 में हीरालाल समरिया को सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया और 2023 में वे मुख्य सूचना आयुक्त बने, जो कि अनुसूचित जाति समुदाय से नियुक्त होने वाले पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे।