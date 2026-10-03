'राहुल गांधी देश को गुमराह कर गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं', निशिकांत दुबे का तीखा हमला

आईएएनएस, नई दिल्ली। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि 1983 में असम में हुए नेल्ली नरसंहार को रोका जा सकता था। इसमें लगभग 5,000 बांग्लादेशी मुसलमान मारे गए थे।

उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ देश को गुमराह कर इतिहास को दोहराना चाहते हैं और गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं।

शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में दुबे ने कहा कि 1983 में असम में नेल्ली नरसंहार हुआ था, जिसमें एक ही रात में लगभग 5,000 बांग्लादेशी मुसलमान मारे गए थे, हजारों घायल हुए थे। इनके शव कभी नहीं मिल पाए।