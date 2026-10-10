चेन्नई में राहुल गांधी और विजय की कैफे कूटनीति, कैपेचीनो-तिरामिसू पर हुई सियासी चर्चा

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। शनिवार को चेन्नई में दोस्ती और राजनीतिक तालमेल का एक शानदार नजारा देखने को मिला, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने साथ में कुछ अच्छा समय बिताया।

चेन्नई के बाहरी इलाके नीलांकरई में अपने घर के बाहर विजय मुस्कराते हुए राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। राहुल गांधी एक मीटिंग के लिए वहां पहुंचे थे जो लगभग एक घंटे तक चली। दोनों नेताओं ने राजनीति पर चर्चा की, लेकिन औरचारिक माहौल के बाहर उनके बीच दिखी बॉन्डिंग ने सबका ध्यान खींचा।

नीलांकरई, चेन्नई के बाहरी इलाके में एक पॉश और शांत इलाका है, जो ईस्ट कोस्ट रोड पर समुद्र तट के पास स्थित है। यहीं पर दिन की राजनीतिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई और फिर दोनों नेता अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए पास के एक कैफे में गए।

और फिर आया कैपेचीनो और तिरामिसू का पल खबरों के अनुसार, दोनों ने कैपेचीनो, तिरामिसू और कुकीज का ऑर्डर दिया, जिससे एक आम राजनीतिक मीटिंग अनौपचारिक कैफे आउटिंग में बदल गई। जब लोग उनके आस-पास जमा हुए, तो राहुल और विजय भीड़ से घुल-मिल गए। कुछ लोगों ने दोनों नेताओं के साथ सेल्फी भी ली।

'छात्रों की गूंज' के लिए चेन्नई में राहुल कैफे आउटिंग के बाद, राहुल गांधी शहर के एक होटल के लिए रवाना हो गए। वह अपने युवा संपर्क कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' के नए संस्करण के लिए चेन्नई में हैं, जो शनिवार शाम को विशाल आइलैंड ग्राउंड्स में आयोजित होने वाला है।