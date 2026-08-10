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    स्वतंत्रता दिवस समारोह में कहां बैठेंगे राहुल गांधी? सरकार ने प्रोटोकॉल का नियम समझाकर खत्म किया सस्पेंस

    By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 08:30 PM (IST)

    सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी की बैठने की व्यवस्था पर उठे विवाद को स्पष्ट किया है। ...और पढ़ें

    स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी की सीट पर सस्पेंस खत्म

    स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी की सीट पर सस्पेंस खत्म

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बैठने की व्यवस्था को लेकर विवाद पर सरकार ने सफाई दी है। डिफेंस सेक्रेटरी आरके सिंह ने सोमवार को कहा कि राहुल गांधी को समारोह में आमंत्रित किया गया है और उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के ठीक बाद सीट दी जाएगी।

    डिफेंस सेक्रेटरी ने स्पष्ट की स्थिति

    डिफेंस सेक्रेटरी आरके सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, विपक्षा के नेता का बुलाया गया है, और उनकी सीटिंग टेबल ऑफ प्रेसीडेंस के अनुसार होगी, जो कैबिनेट मंत्रियों के ठीक बाद है।

    पहले भी उठा था विवाद

    पिछले साल कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर सरकार की आलोचना की थी। कांग्रेस का आरोप था कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी को पांचवीं लाइन में बैठाया गया था। इसे पार्टी ने छोटी सोच और लोकतांत्रिक नियमों की अनदेखी बताया था।

    उस समय रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा था कि बैठने की व्यवस्था टेबल ऑफ प्रेसीडेंस के अनुसार की गई थी।

    इस साल की शुरुआत में गणतंत्र दिवस पर भी राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरी लाइन में बैठाए जाने पर कांग्रेस ने केंद्र पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया था।

    जानिए क्या कहता है प्रोटोकॉल

    प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट के जारी वॉरंट ऑफ प्रिसिडेंस के अनुसार, सरकारी और राष्ट्रीय समारोह में बैठने की व्यवस्था संवैधानिक पद और रैंक के आधार पर तय होती है, राजनीतिक जुड़ाव के आधार पर नहीं।

    टेबल ऑफ प्रिसिडेंस एक प्रोटोकॉल लिस्ट है जो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय आयोजनों पर लागू होती है। इसका सरकार के रोजाना के काम से कोई लेना-देना नहीं है। इसके आर्टिकल 7 के तहत लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष नेताओं को केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के साथ रखा जाता है।

    उनसे ऊपर सिर्फ लोकसभा स्पीकर, भारत के मुख्य न्यायाधीश और पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं। सरकार का कहना है कि इस बार भी बैठने की व्यवस्था इसी नियम के हिसाब से होगी।

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