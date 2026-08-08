UP चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल तेज, राहुल गांधी की अध्यक्षता में 10 अगस्त को दिल्ली में होगी बैठक

जितेंद्र शर्मा, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ माह का ही समय बचा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस अपने संगठन से संबंधित लंबित मामलों को निपटा लेना चाहती है।

हाल ही में सह-प्रभारी के रूप में राष्ट्रीय सचिवों को सिरे से बदलने के बाद अब कुछ समय पहले ही नियुक्त हुए जिला और शहर अध्यक्षों पर निर्णय किया जाना है। दस अगस्त को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश के लिए राष्ट्रीय स्तर से नामित किए गए संगठन सृजन केंद्रीय जिला पर्यवेक्षकों की भी बैठक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ प्रस्तावित है।

इसी में निर्णय संभावित है कि संगठन सृजन फिर से किए जाने के निर्णय पर आगे बढ़ा जाए या निरस्त किया जाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बदलाव के आसार कांग्रेस ने सभी राज्यों में संगठन सृजन अभियान चलाकर जिला व शहर अध्यक्षों की नियुक्ति की। इन्हीं अध्यक्षों ने संगठन को नीचे ब्लॉक, मंडल व बूथ स्तर तक तैयार किए जाने का दावा किया। कुछ समय बाद ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों से अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर आपत्तियां सामने आईं।

कुछ रिपोर्ट जो राष्ट्रीय नेतृत्व को मिलीं, उसके बाद घोषणा कर दी गई कि प्रदेश में संगठन सृजन अभियान नए सिरे से होगा और इस बार अन्य राज्यों के पार्टी नेताओं को जिलों में केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जाएगा। इसके बाद पर्यवेक्षकों के नाम भी तय कर दिए गए, लेकिन कई माह बीतने के बाद भी उनके जिलों का भी आवंटन नहीं हुआ तो प्रदेश से लेकर जिले तक असमंजस की स्थिति बन गई कि वर्तमान पदाधिकारी अपने पद रहेंगे या बदले जाएंगे।

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प्रदेश के नेता भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। अब जब चुनाव करीब आने पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश संगठन की ओर नजर घुमाई है तो सबसे पहले उन सभी राष्ट्रीय सचिवों को बदल दिया गया, जिन्हें सह-प्रभारी बने काफी समय बीतने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिला।

दस अगस्त को संगठन समीक्षा बैठक चूंकि, पहले कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिव संगठन छह अगस्त को प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेने वाले थे, इसलिए माना जा रहा था कि उसके बाद कोई निर्णय होगा, लेकिन विभिन्न कारणों से बैठक स्थगित होने के बावजूद जिस तरह से इन सचिवों को हटाया गया है, उससे साफ है कि इनके संबंध में निर्णय पहले ही किया जा चुका था। अब संगठन समीक्षा बैठक दस अगस्त को होनी है।

पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि दस अगस्त को पहली बैठक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लेंगे। इस बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ही संगठन सृजन अभियान के लिए नामित केंद्रीय पर्यवेक्षक शामिल होंगे। इनकी बैठक के मायने यही निकाले जा रहे हैं कि पार्टी तय समय सीमा में इनसे रिपोर्ट लेकर जहां आवश्यक लगे, वहां शहर और जिला अध्यक्षों को बदल सकती है।