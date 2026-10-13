'हमें डरा, धमका और हरा नहीं सकते', सुप्रीम कोर्ट तक INDI गठबंधन के मार्च के बाद बोले राहुल गांधी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राहुल गांधी ने सोमवार शाम को सुप्रीम कोर्ट तक INDI गठबंधन के मार्च में शामिल होने के लिए अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा।

एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो मैसेज में उन्होंने कहा, "मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आज इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। मैं उन लाखों लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दोपहर 3 बजे अपने-अपने तरीके से समर्थन दिखाया। INDI ब्लॉक के नेताओं, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और INDI ब्लॉक के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद। आज का दिन बहुत अहम था क्योंकि हमें सरकार को यह दिखाना था कि भारत के लोग डरने वाले नहीं हैं। आप हमें मार नहीं सकते, धमका नहीं सकते या डरा नहीं सकते। हम दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

राहुल ने आरएसएस पर साधा निशाना आरएसएस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "मैं सोच रहा था कि आरएसएस के वे कायर कहां थे जो परसों छोटे बच्चों को पीट रहे थे? वे लोग कहां थे? क्योंकि मैंने उन्हें नहीं देखा। जब हम वहां खड़े होते हैं और जब भारत के लोग वहां खड़े होते हैं तो आप बाहर क्यों नहीं आते? आप अपने छोटे स्कार्फ पहनकर बाहर क्यों नहीं आते और देखते कि क्या होता है? क्योंकि असल में आप भारत के प्रधानमंत्री की तरह ही दबंग हैं। आप डटकर खड़े नहीं हो सकते। आप लड़ने के लिए सिर्फ ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं।"