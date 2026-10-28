'टाटा समूह को आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा', राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और उद्योगपतियों को घेरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने टाटा समूह से जुड़े विवाद को लेकर केंद्र सरकार के साथ ही भारतीय उद्योग पर भी निशाना साधा है।

नेता विपक्ष ने इस मामले में देश के बिजनेस लीडर्स की चुप्पी को लेकर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि टाटा समूह को आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है मगर कारोबार जगत के किसी भी नेता में एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं है।

बिजनेस लीडर्स को बताया डरपोक बिजनेस लीडर्स को परोक्ष रूप से डरपोक बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भले उनमें कुछ कहने का साहस न हो मगर कांग्रेस के पास बोलने के लिए हिम्मत की कमी नहीं है। सरकार के शीर्ष नेतृत्व के साथ कारोबार जगत के नेताओं पर इस तीखे प्रहार के जरिए कांग्रेस नेता ने टाटा ग्रुप से जुड़े मामले को अब सियासी वाद-विवाद का मुद्दा भी बना दिया है।

टाटा समूह की मूल कंपनी टाटा संस के नेतृत्व को लेकर चल रहे अंदरूनी विवाद में टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने बीते हफ्ते एन चंद्रशेखरन को टाटा संस का फिर से चेयरमैन नियुक्त करने के प्रस्ताव को चुनौती दी थी।

राहुल गांधी ने का इशारा किस ओर? नेता विपक्ष ने बुधवार को एक्स पर अपनी टिप्पणी के जरिए टाटा समूह को बाहर से नियंत्रण में लेने के कथित प्रयासों की ओर इशारा करते हुए बिजनेस लीडर्स को खास तौर पर निशाने पर लिया।