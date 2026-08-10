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    'विपक्ष ने नहीं बदला गोल-पोस्ट, गृहमंत्री की छवि बचाने के लिए हो रहा ड्रामा'; राहुल गांधी का सरकार पर हमला

    By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 08:57 PM (IST)

    राहुल गांधी ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष की तीन मुख्य मांगें हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं होगा। ...और पढ़ें

    राहुल गांधी का सरकार पर हमला

    राहुल गांधी का सरकार पर हमला

    HighLights

    1. विपक्ष की छात्रों पर हिंसा, पीएम की माफी, चंदा चोरी पर चर्चा की मांग।

    2. राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की।

    3. सरकार पर अमित शाह की छवि बचाने का ड्रामा करने का आरोप।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मानसून सत्र के आखिरी दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग तथा श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सदन के भीतर और बाहर जारी सियासी जंग अब बेहद तीखी हो गई है।

    विपक्ष पर गोल पोस्ट बदलने के सरकार के लगाए आरोपों पर पलटवार करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि शुरू से ही विपक्षी दल तीन मांग कर रहे हैं जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और 15 दिनों तक चुप रहने के बाद गृहमंत्री अमित शाह की ध्वस्त हुई छवि बचाने के लिए सरकार की ओर से ड्रामा रचने का प्रयास किया जा रहा है।

    संसद का गतिरोध तोड़ने के लिए छात्रों के खिलाफ हिंसा पर चर्चा और इस दौरान गृहमंत्री के जवाब के सत्तापक्ष के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनने के बाद संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू के विपक्ष पर हमले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ पत्रकार-वार्ता में राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को 15 दिनों से सदन में आने की हिम्मत नहीं हुई और न ही अपने किए को स्वीकार करने का साहस। सबसे पहले गृहमंत्री को यह बताना है कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया क्योंकि गृह मंत्रालय के निर्देश के बिना न दिल्ली पुलिस न ही आरएएफ ऐसा कर सकती है।

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    नेता विपक्ष ने कहा कि गृहमंत्री ने यदि आदेश दिया है तो वे जिम्मेदार हैं और यदि उन्हें मालूम नहीं था तो फिर अक्षम हैं और दोनों ही परिस्थितियों में उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।

    सरकार के आरोपों पर राहुल गांधी ने कहा पहले दिन से हमारी तीन मांग थी-पहली, छात्रों पर हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन, दूसरा छात्रों पर बल प्रयोग के लिए पीएम मोदी माफी मांगे और तीसरा श्रीराम मंदिर में करोड़ों की सबके सामने जो चंदा चोरी हुई है उस पर चर्चा हो। हमारी यह मांग नहीं थी कि अमित शाह आकर किसी भी विषय पर अपना भाषण देकर चले जाएं।

    इसमें न हमारी और न देश की रूचि है। विपक्ष के गोल पोस्ट बदलने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा यह पूरा ड्रामा चल रहा है वह अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको मरम्मत करने का प्रयास है। गुब्बारा फट गया है उसमें अब दोबारा गैस नहीं भरी जा सकती है।

    मल्लिकार्जुन खरगे ने भी राहुल गांधी की बातों का समर्थन किया और कहा कि इन तीनों मुद्दे पर विपक्ष समझौता नहीं कर सकता। 