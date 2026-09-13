BRICS समिट के बीच राहुल और प्रियंका गांधी ने की मलेशिया के पीएम इब्राहिम से मुलाकात, साथ में किया नाश्ता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने रविवार को दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से नाश्ते पर मुलाकात की।

इब्राहिम 12-13 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में हो रहे ब्रिक्स समिट के लिए भारत आए हैं। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ भारत-मलेशिया संबंधों पर चर्चा की।

कांग्रेस ने शेयर की तस्वीरें

कांग्रेस ने इब्राहिम के साथ हुई नाश्ते की बैठक की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कीं। रायबरेली से सांसद की मलेशियाई प्रधानमंत्री के साथ यह मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इब्राहिम के बीच व्यापार, सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर हुई बातचीत के एक दिन बाद हुई है। अनवर पहले भी भारत यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मिल चुके हैं।

पीएम मोदी की अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बातचीत मलेशिया ब्रिक्स समूह का एक साझेदार देश है। यह आसियान समूह के भीतर भी भारत के लिए एक अहम साझेदार देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम ने शनिवार को बातचीत की।

बैठक के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, "समुद्री पड़ोसी, करीबी साझेदार और हमारे लोगों की वजह से बनी दोस्ती। पीएम अनवर इब्राहिम से मिलकर खुशी हुई। भारत और मलेशिया के संबंध सेमीकंडक्टर, अहम खनिजों, स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और टैलेंट मोबिलिटी जैसे नए और बड़े क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं।"