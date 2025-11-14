Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'आश्चर्यजनक', बिहार में महागठबंधन की हार पर क्या बोले राहुल गांधी?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:23 PM (IST)

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को 'आश्चर्यजनक' बताते हुए चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव परिणामों की गहन समीक्षा करेगी और लोकतंत्र को बचाने के लिए और अधिक प्रभावी प्रयास करेगी। राहुल गांधी ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा के परिणामों को 'आश्चर्यजनक' करार दिया। उन्होंने चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया। राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस चुनाव परिणामों की गहन समीक्षा करेगी और लोकतंत्र को बचाने के लिए और अधिक प्रभावी प्रयास करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आईएनडीआई गठबंधन भी चुनाव परिणामों की समीक्षा करेगा। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है।

    'संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है'

    उन्होंने आगे कहा, हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और आईएनडीआईए इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे।

    यह भी पढ़ें: Bihar Election Results 2025: बिहार का रण जीतने के बाद भी नीतीश के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती, पीएम मोदी की भी पैनी नजर